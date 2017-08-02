Трамп затвердив нові санкції щодо Росії, але невдоволений певними пунктами

У середу вранці президент США Дональд Трамп підписав закон про розширення санкцій щодо Росії, Ірану та Північної Кореї.

У своїй письмовій заяві після підписання законодавства, президент Трамп зазначив, що не впевнений в деяких положеннях закону, які можуть зазіхати на повноваження президента, що суперечить Конституції США.

«Сьогодні я підписав закон «Протидія супротивникам Америки шляхом санкцій», який запроваджує нові санкції проти Ірану, Північної Кореї та Росії. Я виступаю за жорсткі заходи, спрямовані на покарання та припинення поганої поведінки режимів в Тегерані та Пхеньяні. Я також підтримую політику, згідно з якою Америка дає ясно зрозуміти, що не буде терпіти втручання у наш демократичний процес, і ми підтримуватимемо наших союзників та друзів перед лицем російської підривної діяльності та дестабілізації.



«Саме тому, після приходу до влади, я запровадив жорсткі нові санкції проти Ірану і Північної Кореї та скрипів існуючі санкції щодо Росії», - зазначив президент Трамп.



«Відколи вперше представлено це законодавство на розгляд у Конгресі, я висловлював своє занепокоєння, що воно багатьма способами зазіхає на виконавчу владу, перешкоджає американським компаніям і завдає шкоди інтересам наших європейських союзників.



«Моя адміністрація намагалася співпрацювати з Конгресом, щоб зробити цей законопроект кращим. Ми досягли прогресу та вдосконалили мову, щоб дати Міністерству фінансів більшу гнучкість у наданні звичайних ліцензій американським підприємствам, людям та компаніям. Покращене формулювання також відображає відгуки наших європейських союзників, які були стійкими партнерами в енергетичних санкціях щодо Росії, передбачених законодавством. Нова мова також гарантує, що наші агентства можуть відкласти імплементацію санкцій в галузях розвідки та оборони, оскільки ці санкції можуть негативно вплинути на американські компанії та наших союзників», - заявив президент.



«Тим не менш, у законопроекті містяться серйозні недоліки, особливо тому, що він зазіхає на повноваження виконавчої гілки влади вести переговори. Конгрес не міг навіть вести переговори щодо законопроекту про охорону здоров'я, говоривши про це протягом семи років. Обмежуючи гнучкість виконавчої влади, цей законопроект ускладнює процес досягнення Сполученими Штатами вигідних угод для американського народу та наблизить Китай, Росію та Північну Корею. Батьки-автори нашої Конституції уповноважили президента країни відповідати за закордонну політику.

Незважаючи на ці недоліки, вважає президент Трамп, він підписує цей законопроект на користь «національної єдності». На погляд президента США, законопроект представляє бажання американського народу переконати Росію вдатися до заходів для поліпшення її відносин з США. «Ми сподіваємось, що між нашими країнами буде співпраця у важливих глобальних справах, щоб можна було ці санкції скасувати», - заявив Дональд Трамп.

«Крім того, законопроект надсилає чіткий сигнал Ірану та Північній Кореї про те, що американський народ не буде терпіти їх небезпечну та дестабілізуючу поведінку. Америка буде продовжувати тісно співпрацювати з нашими друзями та союзниками, щоб перевіряти їхні зловмисні дії.

«Я побудував справді успішну компанію, вартістю мільярди доларів. У цьому, до великої міри, залежала і моя перемога на виборах. Як президент, я можу укладати набагато кращі угоди з іноземними країнами, ніж Конгрес», - наголосив Дональд Трамп.

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