У Конгресі США - перші слухання у межах розслідування, яке може закінчитись початком імпічменту Трампа

В Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США у вівторок пройдуть перші офіційні слухання у рамках ініційованого демократами розслідування щодо імпічменту.

Як відзначає журналіст каналу MSNBC Кайл Ґріффін, розслідування покликане відповісти на питання, чи рекомендувати початок процедури імпічменту щодо президента США Дональда Трампа.

Деякі прихильники президента США Дональда Трампа називають спроби імпічменту Трампа "переворотом". "Коли ви чуєте слово "імпічмент", міняйте його на "переворот". Бо імпічмент без належних підстав, імпічмент якого добиваються з поганими намірами є нападом на нашу конституційну республіку", - заявив голова консервативної організації Judicial Watch, яка активно використовує запити про доступ до урядової інформації для викриття порушень в урядових установах. Діяльність цієї організації у значній мірі зосереджена на критиці роботи уряду США за президентства Барака Обами. На слуханнях повинен дати свідчення колишній менеджер передвиборної кампанії Трампа Корі Левандовскі.

Йдеться про доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера.

Як очікується, Левандовскі, будучи другом і прихильником президента, не розкаже нічого нового порівняно з тим, що він повідомив команді Мюллера в минулому році. Сам Мюллер дав свідчення минулого літа, і жодних скандальних одкровень не було. Разом з Левандовскі викликали ще двох свідків - колишніх помічників Білого дому, Ріка Дірборна і Роба Портера. Вони, виконуючи вказівки Білого дому, не планують бути присутніми на слуханнях.

Левандовскі був центральною фігурою у доповіді Мюллера, де розповідається, що Трамп просив Левандовскі переконати тодішнього генпрокурора Джеффа Сешнса обмежити масштаб розслідування по «російському справі». Президент сказав, що, якщо Сешнс відмовиться зустрітися з Левандовскі, слід сказати генпрокурору, що він звільнений. Левандовскі доручення не виконав, але попросив Дирборна поговорити з Сешнсом. Дірборн визнав повідомлення недоречним і не став його передавати.

«Імпічмент категорично необхідний», щоб «відстояти Конституцію»

Юридичний комітет, намагаючись отримати від адміністрації документи і свідчення, подав два відповідні судові позови, у тому числі проти колишнього юриста Білого дому Дона Макгана, який раніше проігнорував повістку за наказом Трампа. Однак на розгляд позовів може піти кілька місяців, а голова комітету Джеррольд Надлер хоче до кінця року прийняти рішення з приводу того, чи ініціювати процедуру імпічменту.

Надлер дав зрозуміти, що, на його особисту думку, «імпічмент категорично необхідний», щоб «відстояти Конституцію».

При цьому він визнає, що це буде непросто, оскільки навіть в рядах демократів немає консенсусу з питання про імпічмент. Представники поміркованого крила, серед яких багато новачків, побоюються, що імпічмент відверне увагу виборців від інших їх досягнень.

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