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На що готова Європа, щоб підтримати Україну?
Запроваджені Європейським Союзом санкції проти Москви та надання ним зброї Україні - одні із найсильніших заходів ЄС проти Росії за тривалий час. Але незрозуміло, як Брюссель відреагує на заклик України про прискорене набуття членства у цьому блоці держав.
Цього тижня звернення президента Володимира Зеленського до Європарламенту викликало сльози на очах загартованих законодавців. Коли лідер України розповідав про те, як українці борються за свою свободу та життя, йому аплодували стоячи.
«Але ми боремося і за те, щоби бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні всім показуємо, що ми такі і є. З нами Європейський союз буде точно міцнішим», - сказав президент України.
Нинішнє прохання Києва приєднатися до блоку із 27 країн - крайнє у довгому переліку. У понеділок Зеленський подав офіційну заявку на членство в ЄС.
«Україна завжди хотіла бути частиною ЄС. Вже після здобуття незалежності, вони почали рухатися у цьому напрямку. Але це завжди було непросто», - каже Аманда Пол старша дослідниця "Центру європейської політики", дослідницької організації, яка базується у Брюсселі.
«Але зараз дуже сприятливий момент. В Україні серйозна ситуація. Українці показали себе дуже сміливими, відстоюючи європейську безпеку. Тому я думаю, що всередині самого ЄС, з боку багатьох країн-членів, буде сильний поштовх, щоб просувати цю справу якомога швидше».
У розмові з Euro News голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила настрої низки лідерів ЄС; заявивши: «у перспективі, вони є частиною нас, вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами».
Але деякі з найбільших прихильників України, переважно східно- та центральноєвропейські держави, хочуть прискорити процес членства. Як повідомляється, лідери ЄС обговорять цю тему на саміті в Парижі наступного тижня.
Старші члени Європи, схоже, більше вагаються щодо швидкої відповіді.
«Звичайно, українці є європейцями, вони це проголошують, вони поділяють наші цінності», – заявив цього тижня міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан. Але він припустив, що будь-яке рішення про членство не буде негайним.
Україна давно прагне приєднатися до блоку. Коли проросійський екс-президент Віктор Янукович відмовився підписати значно менш глибоку угоду про асоціацію з Брюсселем, народні протести 2014 року скинули його. Невдовзі Росія анексувала Крим.
Навіть у режимі прискореного розгляду набуття членства у ЄС може зайняти роки. Це вимагає виконання низки нормативних актів, які охоплюють сектори від навколишнього середовища до верховенства права та фінансів. Вже є низка інших кандидатів. Деякі не впевнені, що Україна зможе оминути існуючу чергу.
Причиною вагань є і той факт, що деякі з нових членів ЄС, як-от Польща та Угорщина, порушили стандарти ЄС у таких ключових сферах, як верховенство права.
Але аналітикиня Аманда Пол вважає, що підтримка кандидатури України як майбутнього члена матиме значення, на тлі продовження російського вторгнення.
«Це, безумовно, буде величезним психологічним поштовхом для українців — і це може допомогти їм у конфлікті. Очевидно, що вони в першу чергу борються за свою країну і за себе. Але це буде дуже сильний сигнал, що Європейський Союз на 101 відсоток за ними».
За її словами, як і доставка зброї та літаків, це показує, що Європа на боці України — як майбутнього члена блоку.
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США оголосили нові санкції проти Росії
Сполучені Штати запроваджують низку нових санкцій проти Росії за військове вторгнення до України, йдеться у повідомленні Білого дому.
"В результаті історичної міжнародної координації, Росія стає для світу державою-парією економічно та фінансово", - наголосили в Білому домі.
Санкції від 2 березня включають обмеження на експорт до Росії високотехнологічних товарів, повне блокування російських оборонних компаній, включно з виробниками бойових машин, військової авіації, засобів ведення електронної війни, дронів, тощо.
Також запроваджуються обмеження на експорт устаткування для видобутку нафти та газу. "США та союзники і партнери не мають стратегічної зацікавленості у зменшенні світового постачання енергоресурсів," - мовиться в заяві.
Новим рішенням також вводиться обмеження на підтримку оборонних та безпекових секторів Росії та Білорусі.
Відповідно до оголошення, зробленого напередодні президентом США Джо Байденом, сьогоднішнім рішенням США заборонили російським літакам використовувати внутрішній повітряний простір США.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію: вимагає, що Росія негайно припинила використання сили, вивела війська. Реакції
Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає, щоб Росія негайно припинила використання сили проти України та вивела війська.
Як повідомляють ABC, проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, КНДР, Ерітрея, Сирія.
"Навіть такий союзник як Куба утримався, Венесуела - не голосувала", - пише журналіст цього ЗМІ.
"Заклики до Кремля негайно вивести усі сили з України лунають на повну потужність. Міжнародне право повинно перемогти і переможе", - заявив щодо результатів голосування президент Європейської Ради Шарль Мішель.
"Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви обрали правильну сторону історії.", - заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент України назвав результати голосування "нищівними" для Росії, та заявив, що вони вказують, що глобальна антипутінська коаліція сформована та діє.
У коментарях після голосування Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, шо люди в Україні конче потребують миру, а люди в цілому світі - вимагають його.
"Сигнал Генасамблеї голосний та чіткий: негайно припиніть бойові дії в Україні. Негайно заглушіть зброю. Негайно відкрийте двері для діалогу та дипломатії. Територіальна цілісність та суверенітет України мають поважатись у відповідності до Статуту ООН. Ми не можемо втрачати жодної миті", - заявив Гутерріш.
Генсек ООН наголосив, що світ прагне покласти країн стражданням людей в Україні.
"Страхітливі наслідки конфлікту очевидні. Але наскільки поганою не була би ситуація для людей в Україні зараз, існує загроза, що вона значно, значно погіршиться", - заявив Гутерріш.
Результати голосування привітала посолка США в ООН
Блінкен розповів Кулебі про зусилля США щодо притягнення Росії та Білорусі до відповідальності
У середу відбулась розмова державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляє Держдеп США.
Як повідомляється, у ході розмови Блінкен наголосив на відданості США наданню Україні безпекової, фінансової, та гуманітарної допомоги "на тлі все більш брутального обстрілу з боку російських сил".
Заява вказує на ракетні удари Росії по житлових будинках, лікарнях, та Меморіалу Голокосту у Києві.
"Державний секретар надав свіжу інформацію щодо глобальних зусиль США щодо притягнення Росії до відповідальності за розв'язану нею війну та притягнення Білорусі до відповідальності за сприяння бойовим операціям Росії. Він відзначив хоробрість та рішучість українських людей", - відзначая заява.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соціальній мережі Twitter назвав розмову із американським колегою продуктивною.
За словами українського дипломата, обговорювались "подальші санкції проти Росії доки вона не припинить війну проти України та не виведе війська".
Кулеба вказав, що обговорювались також заходи для недопущення уникнення Москвою дії санкцій.
"Я підкреслив: Україна потребує додаткових поставок зброї, особливо для наших ВПС, зараз", - пише Кулеба.
Раніше у Росії пообіцяли відповідь на санкції Заходу. Сьогодні ж, повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що його країна здатна витримати заходи щодо неї.
У статті використано матеріали ТАСС.
Спеціальна група Мін'юсту США займеться російськими олігархами
Міністерство юстиції США створило спеціальний підрозділ, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати цю несправедливу війну".
Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.
Олігархи вже намагаються сховати свої статки, пише CNBC на основі даних пересування на морі. Спостерігачі зафіксували рух щонайменше чотирьох мегаяхт, якими володіють російські бізнесмени в напрямку до Чорногорії та Мальдівів.
Новий підрозділ Мін'юсту розслідуватиме і переслідуватиме злочини, включаючи змову з метою ввести Сполучені Штати в оману, завадити законним функціям уряду, відмивання коштів, видачу неправдивих даних фінансовими установами, баківське шахрайство та різні податкові порушення, йдеться в заяві відомства.
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