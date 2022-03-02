На що готова Європа, щоб підтримати Україну?

Запроваджені Європейським Союзом санкції проти Москви та надання ним зброї Україні - одні із найсильніших заходів ЄС проти Росії за тривалий час. Але незрозуміло, як Брюссель відреагує на заклик України про прискорене набуття членства у цьому блоці держав.

Цього тижня звернення президента Володимира Зеленського до Європарламенту викликало сльози на очах загартованих законодавців. Коли лідер України розповідав про те, як українці борються за свою свободу та життя, йому аплодували стоячи.

«Але ми боремося і за те, щоби бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні всім показуємо, що ми такі і є. З нами Європейський союз буде точно міцнішим», - сказав президент України.

Нинішнє прохання Києва приєднатися до блоку із 27 країн - крайнє у довгому переліку. У понеділок Зеленський подав офіційну заявку на членство в ЄС.

«Україна завжди хотіла бути частиною ЄС. Вже після здобуття незалежності, вони почали рухатися у цьому напрямку. Але це завжди було непросто», - каже Аманда Пол старша дослідниця "Центру європейської політики", дослідницької організації, яка базується у Брюсселі.

«Але зараз дуже сприятливий момент. В Україні серйозна ситуація. Українці показали себе дуже сміливими, відстоюючи європейську безпеку. Тому я думаю, що всередині самого ЄС, з боку багатьох країн-членів, буде сильний поштовх, щоб просувати цю справу якомога швидше».

У розмові з Euro News голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила настрої низки лідерів ЄС; заявивши: «у перспективі, вони є частиною нас, вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були з нами».

Але деякі з найбільших прихильників України, переважно східно- та центральноєвропейські держави, хочуть прискорити процес членства. Як повідомляється, лідери ЄС обговорять цю тему на саміті в Парижі наступного тижня.

Старші члени Європи, схоже, більше вагаються щодо швидкої відповіді.

«Звичайно, українці є європейцями, вони це проголошують, вони поділяють наші цінності», – заявив цього тижня міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан. Але він припустив, що будь-яке рішення про членство не буде негайним.

Україна давно прагне приєднатися до блоку. Коли проросійський екс-президент Віктор Янукович відмовився підписати значно менш глибоку угоду про асоціацію з Брюсселем, народні протести 2014 року скинули його. Невдовзі Росія анексувала Крим.

Навіть у режимі прискореного розгляду набуття членства у ЄС може зайняти роки. Це вимагає виконання низки нормативних актів, які охоплюють сектори від навколишнього середовища до верховенства права та фінансів. Вже є низка інших кандидатів. Деякі не впевнені, що Україна зможе оминути існуючу чергу.

Причиною вагань є і той факт, що деякі з нових членів ЄС, як-от Польща та Угорщина, порушили стандарти ЄС у таких ключових сферах, як верховенство права.

Але аналітикиня Аманда Пол вважає, що підтримка кандидатури України як майбутнього члена матиме значення, на тлі продовження російського вторгнення.

«Це, безумовно, буде величезним психологічним поштовхом для українців — і це може допомогти їм у конфлікті. Очевидно, що вони в першу чергу борються за свою країну і за себе. Але це буде дуже сильний сигнал, що Європейський Союз на 101 відсоток за ними».

За її словами, як і доставка зброї та літаків, це показує, що Європа на боці України — як майбутнього члена блоку.