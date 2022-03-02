США оголосили нові санкції проти Росії

Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка вимагає, щоб Росія негайно припинила використання сили проти України та вивела війська.

Як повідомляють ABC, проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, КНДР, Ерітрея, Сирія.

"Навіть такий союзник як Куба утримався, Венесуела - не голосувала", - пише журналіст цього ЗМІ.

"Заклики до Кремля негайно вивести усі сили з України лунають на повну потужність. Міжнародне право повинно перемогти і переможе", - заявив щодо результатів голосування президент Європейської Ради Шарль Мішель.

"Вітаю схвалення ГА ООН безпрецедентною більшістю голосів резолюції з рішучою вимогою до РФ негайно припинити віроломний напад на Україну. Вдячний усім і кожній державі, що проголосували «за». Ви обрали правильну сторону історії.", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент України назвав результати голосування "нищівними" для Росії, та заявив, що вони вказують, що глобальна антипутінська коаліція сформована та діє.

У коментарях після голосування Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, шо люди в Україні конче потребують миру, а люди в цілому світі - вимагають його.

"Сигнал Генасамблеї голосний та чіткий: негайно припиніть бойові дії в Україні. Негайно заглушіть зброю. Негайно відкрийте двері для діалогу та дипломатії. Територіальна цілісність та суверенітет України мають поважатись у відповідності до Статуту ООН. Ми не можемо втрачати жодної миті", - заявив Гутерріш.

Генсек ООН наголосив, що світ прагне покласти країн стражданням людей в Україні.

"Страхітливі наслідки конфлікту очевидні. Але наскільки поганою не була би ситуація для людей в Україні зараз, існує загроза, що вона значно, значно погіршиться", - заявив Гутерріш.

Результати голосування привітала посолка США в ООН