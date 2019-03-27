Інтерв'ю Луценка в США було грою оточення Порошенка, – стаття Герінг у Washington Post

"Україна показала, як іноземна сила може обіграти Трампа на свою користь". З таким заголовком вийшла колонка в The Washington Post за авторства Мелінди Герінг, дослідниці американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute а також редакторки блогу UkraineAlert аналітичного центру Atlantic Council.

Оточення президента Порошенка показало, як легко обіграти медійний цикл у США, вважає Герінг, створивши послання, яке стосувалось виборів 2016 року і привернуло увагу журналіста Шона Генніті а, згодом, і президента США.

Вона наводить приклад інтерв'ю Генерального прокурора України Юрія Луценка, де він вказує, що розпочне кримінальне провадження стосовно можливої спроби українських високопосадовців втрутитись до президентських виборів 2016 року. Це інтерв'ю було поширено журналістом Шоном Генніті, який запросив автора інтерв'ю Джона Соломона до участі у своїй програмі. Президент Трамп, який регулярно дивиться шоу Генніті, видав твіт з заголовком статті Соломона.

Твіт президента було поширено 25 000 разів, і історія про українську змову набула вірусного поширення. Так аналітик описує події навколо інтерв'ю Юрія Луценка американському виданню.

Герінг критикує статтю The Hill з інтерв'ю українського генерального прокурора, зокрема, за те, що The Hill зобразив Луценка борцем проти корупції. Луценко "зволікав з кожної серйозної антикорупційної справи і захищав своїх друзів, включно з Порошенком", - переконана дослідниця. Якщо Луценко справді має запис Артема Ситника, де той, як заявляється, говорить про допомогу передвиборчій кампанії Клінтон, хай надасть його, вимагає дослідниця.

Також, Посольство США категорично заперечує звинувачення Луценка проти посла США в Україні Марі Йованович у тому, що вона передала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати. Такі заяви можуть бути викликані критикою Посольства стосовно недостатньої боротьби з корупцією в Україні, вважає дослідниця.

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