Таємні гроші: як Трамп заробив мільйони на нерухомості - BuzzFeed

Більше однієї п’ятої кондомініумів Трампа в США починаючи з 1980-х продавались за готівку, що дозволяло покупцям уникати уваги до своєї особи та фінансів. Це виявило розслідування американського видання BuzzFeed News.

Згідно з документами, більше 1 300 кондомініумів Трампа купили компанії-оболонки без застави, тобто без зайвої уваги кредиторів.

Розслідування федерального рівня "продовжують виявляти, що корумповані політики, наркоторговці та інші злочинці використовували компанії-оболонки для купівлі розкішної нерухомості за готівку"

В своєму роз’ясненні щодо торгівлі нерухомістю, саме ці дві риси (купівля через компанію-оболонку та купівля за готівку без кредитування) виділяє Міністерство фінансів США як ознаки можливого відмивання коштів.

Підрозділ Міністерства фінансів з фінансової злочинності останніми роками почав розслідувати угоди з купівлі нерухомості компаніями-оболонками за готівку, як такі, що можуть містити ознаки відмивання коштів. Установа розглядає пропозицію зобов’язати всіх агентів з торгівлі нерухомості затвердити програми з протидії відмиванню коштів.

Розслідування федерального рівня "продовжують виявляти, що корумповані політики, наркоторговці та інші злочинці використовували компанії-оболонки для купівлі розкішної нерухомості за готівку", - сказала колишній начальник підрозділу з боротьби проти фінансової злочинності Дженніфер Шаскі Келвері під час слухань в Конгресі в 2016 році.

Обсяг продажу кондомініумів Трампом, які відповідають характеристикам Міністерства фінансів США стосовно можливого відмивання коштів, становить 1,5 мільярди доларів, за оцінками BuzzFeed News. Це становить 21% від 6 400 кондомініумів, які Трамп продав в США, в рамках власних будівельних проектів ініціатив, а також побудованих, використовуючи його ім’я за ліцензією.

Деякі з цих угод було проведено тридцять років тому, задовго до підозр у впливі Росії на Трампа. Однак, BuzzFeed News місяцями досліджував угоди Трампа з нерухомості і виявив, що такі продажі збільшились наприкінці 2000-х та на початку 2010-х, коли у деяких підприємств Трампа почались фінансові проблеми і коли Дональд Трамп-молодший говорив про те, що Організація Трампа "отримує великий приплив грошей з Росії".

Саме тоді Трамп в своєму бізнесі перейшов від побудови хмарочосів до видачі ліцензій на таку побудову від свого імені. Дев’ять з ліцензованих Трампом хмарочосів привернули увагу сотень компаній-оболонок в 2008, які в середньому платили 1,2 млн готівкою за один кондомініум.

Не відомо скільки Трамп отримав від продажів в кондомініумах, побудованих за його ліцензією, але коли Трамп анонсував свою кандидатуру в 2015 році, він сказав, що його "угоди з ліцензування нерухомості" та інші бренди коштували 3,3 млрд доларів.

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