Іноземні гроші в політиці є питанням національної безпеки, вважають в США

Нещодавно оприлюднений текст звинувачень проти громадянки Росії Єлени Хусяйнової проливає світло на так звану операцію "Лахта" – операцію російського впливу, спрямовану, як заявляють правоохоронці США, проти американської демократії.

Ретельність підготовки до операції а також той факт, що дії Росії продовжувались і після розголосу, якого набули спроби втрутитись до виборів у США в 2016 року, вразили спостерігачів.

"Потрібно починати ставитись до грошей в політиці, як до питання національної безпеки", - пише колишня журналіст та агент ЦРУ під псевдонімом Алекс Фінлі.

Хусяйнова "управляла фінансами практично всіх аспектів операції", йдеться в офіційному поданні прокурорів США на звинувачення. Вона ретельно зберігала всі записи про операцію.

У документах звинувачення йдеться, що бюджет операції зростав і перевищував мільйон доларів на місяць на початку цього року.

Велика частина цих грошей використовувалась для купівлі та просування дописів на соціальних медіа, розробки та просування Інтернет відео, купівлі реклами на Facebook та Instagram, виплат "активістам" та "блогерам", пише Фінлі на основі аналізу документів.

Операція також включала просування політичних протестів та контрпротестів, для того, щоб "розпалювати пристрасті".

Учасники отримували вказівку не використовувати такі Інтернет-сайти, як Breitbart в дописах в соціальних медіа, коли вони намагались вплинути на ліберальні групи, і уникати використання таких агенцій, як The Washington Post та BuzzFeed, намагаючись вплинути на консерваторів. "Детальні завдання" оперативників було складено зі значним знанням політичного середовища, гумору та ситуації в США.

Прокурори висунули Хусяйновій звинувачення у змові з метою ввести США в оману, діючи в якості іноземного агента без реєстрації. Такі дії тривали і після розголосу стосовно втручання Росії до виборів США.

Однак, чи це достатньо – задає питання аналітик. З 2007 року більше 900 мільйонів доларів внесків від прихованих донорів було спрямовано до федеральних виборів США, відповідно до звіту Центру Бреннана з юстиції, виданого в квітні.

В основному, кошти надавались неурядовим організаціям, які працюють в політичній сфері.

Увагу правоохоронців США привернула діяльність Марії Бутіної, яку звинувачують у тому, що вони працювала на російські спецслужби, видаючи з себе борця за право носити зброю.

Також,в пресі повідомлялось про фінансування кампанії республіканців від російського політичного донора Інтратера – родича російського олігарха Віктора Вексельберґа, який перебуває під санкціями США.

В США вживають дії, щоб зменшити ризики іноземних впливів на вибори в майбутньому, наголошує аналітик. Зокрема, Центр Бреннана рекомендує більш докладно розкривати дані про фінансування радіо, або телевізійної реклами, а також фінансування політичних кампаній.

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