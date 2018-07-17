В США заарештували росіянку за звинуваченнями у шпигунстві

Міністерство юстиції США в понеділок висунуло звинувачення проти росіянки, яка діяла в якості незаконного агента впливу Москви намагаючись налагодити контакти з американськими політиками та неурядовими організаціями, включаючи Національну стрілецьку асоціацію США.

Бутіна провадила свою дільність без реєстрації в Міністерстві юстиції США в якості лобіста.

29-річна Марія Бутіна діяла за вказівками Олександра Торшина, російського банкіра, який перебуває під санкціями США і який став членом Національної стрілецької асоціації США, йдеться в матеріалах звинувачення. Він також мав коротку зустріч з Дональдом Трампом на одній з подій NRA.

На основі аналізу електронних повідомлень, ФБР дійшло висновку, що Торшин був ментором і куратором Бутіної. Бутіна, як і Торшин, є пожиттєвими членами NRA.

В соціальних мережах Бутіна презентувала себе в якості мисливця-любителя зброї.

Адвокат Бутіної заперечує звинувачення в тому, що вона є російською агенткою.

Серед іншого, ФБР наводить такі приклади її діяльності: участь в Національному молитовному сніданку та політичних подіях, організація обідів, запрошення NRA до Москви та використання NRA для організації зустрічей з політиками.

Бутіна не приховувала те, що вона росіянка, однак, приховувала, що була агентом Москви, натомість, представляючись студенткою American University.

Серед іншого, вона змогла придбати квитки на Національний молитовний сніданок 2017 року і запросила росіян, яких обрав Торшин. Вона говорила знайомому американцю: «ми приходимо, щоб налагодити спілкування «з чорного входу», пише The Washington Times.

Пан Торшин, довірена особа Путіна і підозрюваний у банківських злочинах в Іспанії мав великі шанси на особисту зустріч з Трампом перед сніданком. Однак, помічник виявив, що Торшин має юридичні проблеми і зустріч було скасовано.

Звинувачення проти Бутіної висунув прокурор округу Колумбія, який діяв окремо від слідства, що проводить спецпрокурор Роберт Мюллер стосовно можливого втручання Росії до президентських виборів 2016 року.

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