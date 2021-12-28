На тлі "Омікрону" у США та в Україні зростає кількість хворих на грип

Кількість шпиталізацій у зв'язку із грипом у США зростає, хвороба вже забрала життя двох дітей, - повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США (CDC).

Торік сезон грипу став найнепомітнішим за всю історію спостережень: у 2020 від грипу померла одна дитина, а у 2019 - 199 дітей. Зокрема, експерти пов'язують це із карантинними заходами через COVID-19: соціальним дистанціюванням, носінням масок та скасуванням поїздок. Інше ймовірне пояснення у тому, що коронавірус певним чином витіснив інші віруси.

Але цього року "ситуація стає схожою на звичайний сезон грипу", - заявила експертка CDC Лінетт Браммер. "На жаль, випадки смерті дітей – це саме те, що ми очікуємо, коли активність грипу зростає. Це сумне нагадування про те, як важким може бути грип".

Тип вірусу, що циркулює цього року, як правило, викликає найбільшу кількість важких захворювань, особливо у літніх людей і дуже маленьких дітей, сказала Браммер.​

Зараз до штатів з високою активністю грипу CDC віднесли Нью-Мексико, Канзас, Індіану, Нью-Джерсі, Теннессі, Джорджію, Північну Дакоту, а також Округ Колумбію.

Також цього року, свідчать дані, менше людей роблять щеплення від грипу, пише Axios. В умовах, коли лікарні вже заповнені хворими з COVID-19, як ніколи важливо зробити щеплення від грипу та вживати інших запобіжних заходів, сказала Браммер. "Прикривайте рота, коли кашляєте. Мийте руки. Залишайтеся вдома, якщо ви захворіли", – сказала вона.

Тим часом у Києві також спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ – зокрема, за рахунок дитячого населення, повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

"Так, дітей захворіло – 7612 (зростання на 2,3%), дорослих – 7017 осіб (зниження на 1,8%). У структурі захворюваності діти становлять 52%, а на попередньому тижні – 51%. Із них 53% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4036 випадків", – йдеться у повідомленні.

Поза тим, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 38,1%. Усього зареєстровано 14 629 хворих на грип та ГРВІ (зокрема, і на COVID-19), повідомили у центрі.

Грип – високозаразне вірусне захворювання, нагадали в українському МОЗ, тому щорічна вакцинація наразі є найкращою його профілактикою.

Симптоми грипу й коронавірусу схожі, тож у випадку появи ознак хвороби й неможливості провести оперативне тестування на коронавірус, лікарі радять спершу оцінити, чи хвора людина мала контакт із хворою на COVID-19 людиною, повідомляє CNN.

У матеріалі використано джерела: російська служба "Голосу Америки", Axios, CNN

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