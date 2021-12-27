У Нью-Йорку у чотири рази зросла кількість шпиталізацій дітей через коронавірус

За останні три тижні у Нью-Йорку у чотири рази збільшилась кількість шпиталізацій з COVID-19 серед дітей віком до 18 років. Приблизно половина нових зареєстрованих випадків - це діти до п’яти років, це вікова група, яка не підлягає вакцинації, підкреслив Департамент охорони здоров'я штату.

Із понеділка у місті Нью-Йорк починає діяти розпорядження про обов'язкову вакцинацію для працівників приватного сектору.

У переддень Різдва у штаті Нью-Йорк було подолано рекорд за кількістю нових заражень за добу - 49,708 виявлених випадків коронавірусу. У цілому у Сполучених Штатах за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість випадків COVID-19 також зростає: протягом останніх семи днів в середньому реєструється майже 190 тисяч нових випадків зараження.

Окрім того, поява нового штаму "Омікрон", відзначення зимових свят у родинному колі й також збільшення кількості міжнародних перельотів, для яких потрібні довідки про відсутність зараження, також спричинили значний попит у місцях проведення тестування на коронавірус по всій країні.

Головний радник Білого дому із протидії пандемії Ентоні Фаучі визнав проблему із тестуванням на COVID-19 і пообіцяв, що із січня влада зробить тести доступнішими для населення.

Також Фаучі, як пише CNN, заявив, що, на його думку, федеральний уряд має розглянути введення обов'язкової вакцинації для пасажирів авіакомпаній на рейсах всередині країни. З огляду на пандемічну ситуацію, американцям він порадив утриматись від вечірок і велелюдних святкувань Нового року.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, через спалах коронавірусу серед працівників авіаліній у США на свята були скасовані тисячі авіарейсів. Американські авіалінії США звернулись до Центрів США з контролю над захворюваннями (CDC) із проханням зменшити обов'язкову самоізоляцію для тих, хто заразився на коронавірус, з 10 до 5 днів.

У матеріалі використано статті англомовної редакції "Голосу Америки", CNN

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