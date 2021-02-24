Лідери євангельських християн у США застерегли вірних від "націоналізму, який маскується під християнство"

Низка лідерів євангельських християнських церков у США підписались під листом із засудженням "християнського націоналізму" та його ролі у штурмі Капітолію у столиці США 6-го січня цього року. Про це повідомляють американські ЗМІ. Автори описують "християнський націоналізм" як версію “американського націоналізму”, яка маскується під християнство, і називають його єрессю.

Лист називає події 6-го січня у столиці США "расистським, антиамериканським повстанням".

Як відзначає NPR, раніше дослідження групи Lifeway Research повідомило, що 49% протестантських пасторів заявили, що часто чують від вірних у їх церквах безпідставні теорії змови. А дослідження центру American Enterprise Institute вказало, що понад чверть білих християн євангельської віри є прихильниками теорії змови QAnon, які нині приписують важливу роль у подіях 6-го січня. Окрім того, дослідження AEI вказує, що 3 з 5-ти білих євангельских християн вважають, що президента США Джо Байдена не було обрано законно.

Під час штурму Капітолію у США 6-го січня, відзначив один із підписантів листа, можна було помітити плакати із гаслами "Іісус 2020" та "Христос рятує".

"Ми визнаємо шкоду, якої радикалізований християнський націоналізм завдав світу, церкві, та життям осіб та громад. Ми знаємо від експертів з радикалізації, що одним із ключових елементів є віра, що приписують такі дії вірі", - йдеться у листі.

Автори листа відзначили, що відчувають потребу засудити "насильницьку мутацію" християнства так само, як чимало мусульманських лідерів відчували потребу засудити "спотворені, насильницькі версії їхньої віри". Лист також закликає лідерів церков чітко сигналізувати, що вони знаходяться "на боці демократії, рівності усіх людей, антирасизму та спільного блага усіх людей".

Раніше американський пастор-унітарій Джон Павловіц заявив у Twitter, що "неможливо бути відданим Христу з Писання, і при цьому виступати проти біженців, виганяти іммігрантів, демонізувати мусульман та кольорових людей, поклонятися політичній владі, та забувати про бідних"

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