На Донбасі у періоди перемир’я копають нові окопи і закладають нові міни - Александр Гуґ

Попри періоди припинення вогню на Донбасі ситуація далека від мирної і бойові дії можуть спалахнути в будь-який час, сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» перший заступник голови спеціальної спостережної місії ОБСЄ Александр Гуґ.

Дипломат вказав, що війна на сході України має ознаки нав’язаного ззовні конфлікту, бо цивільне населення не розглядає мешканців територій на протилежному боці ворогами і підкреслив, що близько 40 тисяч людей щоденно перетинають фронтову смугу.

Не всюди у випадках конфліктів смугу перетинають так часто. Переважно контактна лінія є межею розділу, а у цьому конфлікті це не так. В головах людей її не існує. Це трагічна реальність… Вони завжди нам кажуть, що це не їхній конфлікт

З майже чотирирічного досвіду роботи на Донбасі він робить висновок, що досі немає ознак перелому у тенденціях і “сторони зберігають готовність вступати у конфлікт без затримок”.

“Гірше навіть те, що навіть у часи відносного затишшя сторони використовують цю можливість не для того, що відвести зброю і розвести сили, а навпаки - просуваються вперед ближче одні до одних, копають нові окопи, закладають нові міни”, - сказав дипломат.

У розмові в Лондоні Александр Гуґ визнав, що ОБСЄ ймовірно бачить “лише верхівку айсберга”, бо по обидва боки контактної смуги спостерігачів часто розглядають як проблему.

“Нас часто зупиняють під час виконання завдань. Це можуть бути пасивні перешкоди: мінні поля, або інші бар'єри, але є також випадки й активного втручання у наше патрулювання. Нас зупиняють на переспускних пунктах і не пропускають, нам погрожують. У найбільш серйозних випадках нас намагаються залякати використовуючи зброю”.

Наголошуючи, що перешкоди чиняться практично повсюди, представник ОБСЄ сказав, що більше випадків силового тиску й залякування трапляється на територіях не контрольованих українським урядом.

“Це не їхній конфлікт”

Александр Гуґ визнав, що засмучений і розчарований браком можливостей захистити людей від війни і покласти край конфліктові.

“Ми також знаємо, що наш вплив обмежений, що наш мандат обмежений. Ми там для того, щоб створювати умови для діалогу, а припиняти вогню, розміновувати, відводити озброєння - це обов’язок тих, хто пообіцяв це зробити”.

Але він заявив, що вважає дуже потрібною роботу бригад спостерігачів ОБСЄ на Донбасі, щоб створювати умови для діалогу, базованого на фактах.

“Той факт, що 40 тисяч осіб щодня переходять контактну смугу, дуже багатообіцяючий. Не всюди у випадках конфліктів смугу перетинають так часто. Переважно контактна лінія є межею розділу, а у цьому конфлікті це не так. В головах людей її не існує. Це трагічна реальність….Навіть самим фактом переходу тієї смуги вони заявляють, що не хочуть цього конфлікту. Вони завжди нам кажуть, що це не їхній конфлікт”, - сказав Александр Гуґ в інтерв’ю «Голосу Америки» у Лондоні.

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