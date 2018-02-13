Держдеп назвав "похмурою" 3-тю річницю Мінських домовленостей

"Вчора була похмура третя річниця підписання Пакету заходів із втілення Мінських домовленостей", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

На жаль, Росія продовжує зневажати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, підтримуючи гарячий конфлікт в Україні, який забрав 10 000 життів, включаючи 2 500 цивільних і примусив 1,6 мільйона українців полишити домівки, - наголосила речниця Державного департаменту Гедер Науерт

Росія продовжує заперечувати свою пряму участь, в той час як керовані Росією сили продовжують залякувати і забороняти безпечний доступ неозброєним спостерігачам ОБСЄ і придушувати роботу незалежної преси та громадянського суспільства, - йдеться в заяві.

"Україна затвердила законодавство, включаючи амністію для антиурядових сил і особливий статус Донбасу, засвідчивши бажання Києва втілити Мінські домовленості.

У тісній співпраці з Францією та Німеччиною, США продовжують закликати уряд Росії припинити агресію в Україні.

Користуючись нагодою, США стверджують, що наші санкції залишаться в дії доки Росія не виконає Мінські домовленості повністю. Окремі санкції, пов'язані з Кримом залишаться доки Росія не поверне півострів Україні", - наголосив Держдеп.

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