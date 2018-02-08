США: Росія керує силами на Донбасі, але знову переконує ОБСЄ, що в Україні - внутрішній конфлікт

Підтримувана Росією війна на cході України є центральною темою порядку денного засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє представництво США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Починається п’ятий календарний рік з часу коли Росія розпочала конфлікт. Хоча у нас є узгоджений шлях до мирного врегулювання у вигляді Мінських домовленостей, прогрес до цієї мети є непевним", - йдеться в заяві представництва США при ОБСЄ.

"Росія все ще відмовляється брати на себе відповідальність за свою роль у конфлікті, незважаючи на численні свідчення того, що вона озброює, навчає, здійснює керівництво та воює спільно з антиурядовими силами на сході України", - заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

"Коли Москва підписала Мінські домовленості, ми сподівались, що Росія виконає свої зобов’язання і вживатиме кроки, щоб припинити кровопролиття на Донбасі", - наголошує Каміан.

"Після 40-ка поновлень домовленості про припинення вогню, стало очевидно, що Росія може стримувати свої сили за бажанням. Однак, ми знову і знову чуємо її заявки про те, що Україна – на межі громадянської війни, і що це внутрішній конфлікт. Знову ж, підкреслюю: початок мирного врегулювання цього конфлікту є дії Росії з припинення вогню, виведення сил та відведення зброї, забороненої Мінськими домовленостями", - заявив посадовець.

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