США: ніщо з того, що Росія говорила на засіданні в ОБСЄ, не спростовує її провину

"Російська Федерація спричинила загибель великої кількості цивільних, переселення людей та руйнування східної України, безжалісно порушує права кримських татар, етнічних українців та тих, хто виступає проти окупації Криму". Про це йдеться у виступі другого заступника держсекретаря США Майкла Мерфі на зустрічі ОБСЄ з гуманітарних питань, що відбулась в Варшаві. Текст промови було розміщено на сайті місії США до ОБСЄ 21 вересня 2018 року.

"Ніщо з того, що Росія, або створені нею, буцімто, неурядові організації сказали на засіданні, не змінює факт її провини", - йдеться в частині виступу, що стосується України.

США нагадали про політичних в'язнів – українців, яких утримують в Росії.

"Сьогодні – 131-ий день голодування українського режисера Олега Сенцова, який прагне звільнення своїх співвітчизників, яких утримують в Росії. Серед них – Володимир Балух, якого, відповідно до звітів, що заслуговують на довіру, було ув'язнено за сфабрикованими звинуваченнями лише через те, що він підняв український прапор. Ми ще раз закликаємо Росію звільнити всіх українських в'язнів, яких утримують несправедливо", - йдеться в заяві.

"Сполучені Штати разом з нашими європейськими та іншими партнерами підтверджують, що наші санкції проти Росії залишаться в силі доки Москва повною мірою не виконає зобов'язання за Мінськими домовленостями і не поверне Крим Україні", - наголосив високопосадовець Держдепу.

В заяві також наголошується на непохитності підтримки США суверенітету та територіальної цілісності України.

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