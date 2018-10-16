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"Обличчям спостерігачів ОБСЄ" Александр Гуґ поділився висновки роботи в Україні. Інтерв’ю.

"Обличчям спостерігачів ОБСЄ" Александр Гуґ поділився висновки роботи в Україні. Інтерв’ю.
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Наприкінці цього місяця Александр Гуґ йде з посади першого заступника голови спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні. Гуґ, який для багатьох став обличчям спостерігачів ОБСЄ, пропрацював в Україні упродовж більшої частини війни - чотири з половиною роки. Перед тим він, юрист за освітою, служив у швейцарській армії, працював у структурах ОБСЄ в Боснії і Герцеговині та в Косово. На його думку, якщо ті, хто має у руках можливість припинити конфлікт на Донбасі, приймуть таке рішення, військову, технічну сторону конфлікту можна згорнути за лічені години. Цим та іншими висновками своєї роботи в Україні Александр Гуґ поділився в інтерв’ю нашому європейському кореспонденту Богдану Цюпину

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