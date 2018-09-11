Європарламент вирішує, що робити з Угорщиною через звинувачення у порушенні принципів ЄС

Європейський парламент у вівторок 11 вересня обговорюватиме, чи порушує уряд Угорщини засадничі принципи Європейського Союзу, а наступного дня, у середу, має голосувати щодо рішення, чи починати дисциплінарні процедури стосовно країни, яка вступила в ЄС 2004 року.

Теперішнє становище в Угорщині становить однозначну загрозу серйозного порушення цінностей, на яких заснований Європейський Союз.

​Угорщину можуть покарати призупиненням права голосу в організації, але застосування положень 7-мої статті угоди Євросоюзу мали б одноголосно підтримати усі члени.

Подібної критики в ЄС зазнає також уряд Польщі. Польща, ймовірно, була б серед тих, що голосували б проти.

Проблеми уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана у Євросоюзі зростають паралельно з ускладненням відносин Угорщини з сусідньою Україною.

Будапешт тисне на Київ через суперечку щодо угорської етнічної меншини в Україні.

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Звинувачення на адресу Будапешта зібрані у звіті депутата Європарламенту від Нідерландів Джудіт Сарґентіні, яка заявила, що на її думку “теперішнє становище в Угорщині становить однозначну загрозу серйозного порушення цінностей, на яких заснований Європейський Союз”.

Раніше на обговореннях звіту у Брюсселі угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав звинувачення у документі “набором відвертої брехні”.

У звіті йдеться, що дії угорського уряду ставлять під сумнів принципи верховенства закону і зокрема незалежність судочинства, свободу преси, свободу неурядових організацій тощо.

Урядові Орбана закидають непрозорість у процесі внесення змін до конституції країни.

Будапешт також звинувачують у порушенні європейських принципів, коли йдеться про права прохачів притулку.

З 2007 року Угорщина стала членом так званої “Шенгенської зони”, яка передбачає скасування контролю й обмежень на державних кордонах усередині зони, але зобов’язує до узгодженої політики на зовнішніх кордонах.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув до Страсбурга, щоб особисто виступати із захистом його політики.

Орбан назвав документ ЄС “звітом Сороса”.

Урядова угорська партія Фідес проголосила, що захищає країну від напливу мігрантів та біженців і звинувачує американського мільярдера угорського походження Джорджа Сороса у намаганнях наводнити Угорщину іноземцями.

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