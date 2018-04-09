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Європейський Союз вимагає від Польщі врегулювати справу реформи судової системи

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

Віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Польща повинна розглянути занепоконня ЄС з приводу юридичної рефрми перед тим, які знайти компроміс.

«Ми бачимо певні кроки парламенту, ми вивчаємо їх дуже уважно. Ми ще не бачимо закінчення цього процесу, – сказав він на прес-конференції з польським міністром закордонних справ Яцеком Чапутовичем на закінчення свїх відвідин у Варшаві.

«Ми надіємось продовжувати цей діалог. Нашою метою є знайти розв’язку, сказав він. – Але я не можу заздалегідь робити оцінки і мушу чекати на конкретні дії, конкретні заходи, які буде зроблено».

Торік Європейська комісія вдалася до заходів, скерованих на позбавлення Польщі права голосу в Європейському Союзі.

Згідно з проведеними в Польщі реформами, міністр юстиції отримав повноваження усування з посади голів судів без пояснення причини і права на перегляд справи. Серед інших змін, правляча партія Право і справедливість вирішила скоротити термін на посаді суддів Конституційного трибуналу, відсилаючи 40% із них на пенсію.

Нові судді будуть призначені президентом із групи союзників партії ПіС. Цей Конститційний трибунал прямо вирішуватиме легітимність виборчих результатів.

Минулого місяця правляча партія запропонувала деякі поступки в суперечці з Європейським Союзом, але Конституційний трибунал назвав ці зміни «ілюзорними».

Польська влада твердить, що зміни були необхідними, щоб усунути суддів, які залишилися з часів комуністичного правління. Вона також каже, що реформи поліпшать працю і швидкість виношення рішень судами в Польщі.

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