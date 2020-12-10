Син Джо Байдена, Гантер, повідомив про розслідування його податкових справ

Гантер Байден, син новообраного президента США Джо Байдена, повідомив, що американська прокуратура розслідує його «податкові справи».

У заяві, оприлюдненій від імені перехідного штабу сказано, що Гантер Байден дізнався про розслідування у вівторок. Подробиці про предмет розслідування не подані.

...Я впевнений, що професійний і об'єктивний розгляд цих питань покаже, що я вів справи законно...

«Я сприймаю цю справу дуже серйозно, але я впевнений, що професійний і об'єктивний розгляд цих питань покаже, що я вів справи законно і належно, включно з використанням професійних податкових радників», - йдеться у заяві.

Це повідомлення знову привертає увагу до Гантера Байдена і зокрема до його роботи 2014-2019 рр. в раді директорів української газовидобувної компанії Бурісма, про яку опоненти його батька часто згадували під час виборчої кампанії.

Телеканал CNN, посилаючись на неназвані джерела, повідомив, що розслідування почлося ще 2018 року і стосується багатьох фінансових справ, зокрема того, чи порушував Гантер Байден і його партнери закони щодо податків та відмивання грошей у роботі з іноземними фірмами, головно в Китаї.

Президент Дональд Трамп та його прибічники неодноразово заявляли, що робота Гантера Байдена з іноземними компаніями у той час, як його батько був віце-президентом, викликає підозри про корупцію, але впродовж років ті звинувачення не отримали обґрунтувань.

Сенатське розслідування звинувачень не виявило зловживань посадою чи порушень закону з боку колишнього віце-президента, хоча Гантеру Байдену закинули використання родинного імені для вигоди у його бізнесі.

Скандал довкола намагань Трампа, щоб Україна проводила свої розслідування щодо Байденів, став приводом для розслідування у межах процедури імпічменту у конгресі США.

У другій частині заяви від перехідного штабу сказано: «Новообраний президент Байден дуже пишається своїм сином, який перейшов через складні випробування, включно зі злісними нападами на його особистість, які його лише зміцнили».

Гантер Байден і Бурісма

Українська газова компанія Бурісма повідомляла, що Гантер Байден разом з іншими іноземцями був запрошений стати членом її ради директорів у межах намагань, які компанія називала «залученням фахівців світового рівня».

«Як новий член ради директорів я вважаю, що моя допомога у консультуванні компанії з питань прозорості, корпоративного управління і відповідальності, міжнародного розширення та інших пріоритетів, буде на користь економіці та народу України», - цитувала Бурісма Гантера Байдена у травні 2014 року в офіційній заяві для преси.

Тоді ж одним із директорів компанії став і колишній президент Польщі Александр Кваснєвський, який далі залишається на посаді.

Гантер Байден полишив Бурісму у квітні 2019 року, коли вибіг термін його контракту.

Українські розслідування щодо Бурісми

В Україні лунали підозри щодо Бурісми та засновника компанії Миколи Злочевського, який працював міністром охорони навколишнього природного середовища (2010-2012 р.) та на інших державних посадах за президентства Віктора Януковича.

2014 року щодо Бурісми в Україні були розпочаті розслідування зокрема щодо незаконного збагачення, відмивання грошей та несплати податків.

2016 року київський суд постановив, що ознак порушення закону засновником компанії Миколою Злочевським немає і наказав Генеральній прокуратурі вилучити його ім’я зі списку розшукуваних осіб.

2017 року Бурісма заявила, що розслідування стосовно компанії та її власника Злочевського були закриті після того, як компанія заплатила додаткових податків на суму 180 мільйонів гривень ($ 7,44 млн.).

Юрій Луценко, який був генеральним прокурором України 2016-2019 р., наголошував, що усі розслідування стосовно Бурісми та Миколи Злочевського стосувалися дій у період до 2016 року.

Український генеральний прокурор 2019-2020 р. Руслан Рябошапка у листопаді 2020 року повідомляв, що Микола Злочевський і далі фігурував у 13-ти розслідуваннях, частина з яких за його словами мали бути передані слідчим органам, таким як Національне антикорупційне бюро України, Служби безпеки України тощо.

Дивіться також: Що Європа, Україна хочуть від нової адміністрації США? Відео