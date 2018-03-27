Росія і Китай випереджають США у гіперзвуковій ракетній технології

Представники Пентагону і законодавці попереджають, що Росія і Китай випереджають Сполучені Штати в розвитку гіперзвукової ракетної технології.

Росія повідомила, що цього місяця, що вона випробувала надшвидкісну ракету, тоді як Китай запустив подібну систему ще торік і що незабаром вона буде на озброєнні, пише видання The Hill.

Гіперзвукові ракети – це такі, які можуть летіти із швидкістю, яка у понад п’ять разів перевищує швидкість звуку.

Командувач Стратегічного командування США генерал Джон Гайтен охарактеризував гіперзвукову ракету як таку, яка стартує як звичайна балістична ракета, після чого летить як крилата ракета або літак, досягаючи нижчих шарів космосу, після чого повертається вниз і летить з величезною швидкістю.

У листопаді минулого року Китай випробував дві такі ракети, тоді як США матимуть таку можливість щойно через два роки.

Недавно президент Путін повідомив про виготовлення нових видів озброєння, включно з гіперзвуковими ракетами, які, мовляв, можуть полодати американську протиракетну оборону. Приблизно тиждень пізніше Росія повідомила про успішне випробування надшвидкісної ракети.

Як пише видання The Hill, щоб збільшити можливості протиракетної оборони від гіперзвукових ракет, генерал Гайтен запропонував розташування в космосі спеціальних сенсорів:

«Я переконаний, що ми мусимо робити все можливе для покращення можливостей сенсорів, щоб вони могли виявляти, вивчати і характеризувати загрози, звідки б вони не надходили», сказав генерал.

Відповідаючи на запитання, чи Сполучені Штати дійсно залишаються позаду Росії і Китаю щодо надшвидкісних ракет, директор проекту протиракетної оборони в Центрі старатегічних та міжнародних дослідів Томас Карако відповів: «Так».

На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Сенату генерал Гайтен сказав, що в новому бюджетному 2019 році буде призначено 42 мільйони доларів для Агентства з протиракетної оборони на розвиток прототипу базованих у космосі сенсорів. На виготовлення гіперзвукових ракет уже асигновано 258 мільйонів доларів.

Сенатор Інгоф з Оклагоми заявив, що його найбільше турбує те, що, «як здається, немає оборони він гіперзвукових ракет». Він вважає, що відповідь полягає на тому, щоб відмінити бюджетні скорочення, які зроблено в дворічній угоді про бюджет і в недавно прийнятому законі про асигнування на 2018 рік.

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