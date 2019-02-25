Суд ООН визначиться щодо приналежності британських островів з американською базою

Міжнародний суд ООН оголосить у понеділок 25 лютого своє рішення щодо територіальної суперечки між Великою Британією та Маврикієм за долю островів Чагос в Індійському океані.

Рішення суду в Гаазі матиме лише дорадчу силу, але буде політично вагомим і може мати наслідки для стратегічно важливої військової бази США на одному з найбільших островів архіпелагу - Дієго Гарсія.

Процес деколонізації Маврикія залишається незакінченим...

Маврикій, підтримуваний багатьма африканськими державами, доводить, що британці порушили міжнародне право, коли поставили маврикійцям відмову від островів Чаґос, як умову незалежності від Великої Британії 1968 року.

Сполучені Штати ще 1966 року взяли в оренду острів Дієґо Ґарсія, де була збудована військова морська й авіаційна база.

Усі майже 2 000 острів'ян були виселені переважно на Маврикій, або на Сейшельські острови. Частина з них і їхніх нащадків реемігрували до Британії.

Попри заперечення Великої Британії та США 2017 року генеральна асамблея ООН передала справу до Міжнародного суду.

Виселені острів'яни також подавали приватні позови проти британського суду в Англії, вимагаючи компенсації та права повернення на батьківщину.

Британська сторона погоджується з несправедливістю дій стосовно місцевих мешканців, але наполягає на праві володіння островами, які розташовані за понад 2 000 кілометрів від Маврикія.

“Процес деколонізації Маврикія залишається незакінченим в результаті незаконного відокремлення частина нашої території незадовго перед незалежністю”, - сказав маврикійський міністр оборони Анеруд Джагнот на слуханнях у Гаазі у вересні минулого року.

Джагнот тоді також сказав, що доля американської бази не є предметом суперечки, наголосивши, що “Маврикій визнає її існування і неодноразово дав чітко зрозуміти Сполученим Штатам та адміністративнивній владі, що визначає майбутнє бази”.

Британський юрист Роберт Бакланд, який представляв інтереси Лондона, доводив на тих слуханнях, що справа є двосторонньою територіальною суперечкою і закликав суд відмовитися від виголошення дорадчого рішення.

Бакланд при цьому наголосив, що Британія “повністю визнає, що те, у який спосіб мешканці були виселені з архіпелагу Чагос і те, як з ними поводилися згодом, було ганебним і навіть більше”.

Одним з останніх дорадчих рішень Міжнародного Суду у питанні територіального суверенітету була постанова, що проголошення незалежності Косово “не було порушенням міжнародних законів”.



