Лідер «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку

Міністр безпеки «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що буде виконувати обов'язки глави самозваної республіки у Cхідній Україні після звільнення Ігоря Плотницького.

Плотницький раніше заявив про вчинену спробу перевороту з метою змінення влади під керівництвом Ігоря Корнета, який очолював міністерство внутрішніх справ і був відправлений Плотницьким у відставку.

Серед іншого, повідомлялося, що озброєні люди заблокували центральні вулиці Луганська. Невдовзі після цього Плотницький, як стверджується, відправився в Москву.

Офіційний Київ назвав ситуацію, що склалася в Луганську, «бандитськими розбірками», які не повинні загрожувати життю мирних українців. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив цього тижня, що влада країни зробить усе, що необхідно, у разі виникнення небезпеки з боку бойовиків.

«Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Далися взнаки численні бойові поранення, наслідки контузії», – говориться в зверненні Пасічника.

Плотницькому, який поки що не коментував останні перестановки, нібито запропонована посада уповноваженого за виконанням Мінських угод про врегулювання ситуації на сході України.

Саме прізвище Плотницького як представника контактної групи стоїть під Мінськими угодами. У контактну групу входять також представники офіційних органів України та Росії, а також ОБСЄ та друга самоопроголошена республіка – «ДНР».

Пасічник, який також був одним із провідних проросійських сепаратистів на території Луганської області України з 2014 року, буде виконувати обов'язки глави «ЛНР» до передбачуваних виборів.

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