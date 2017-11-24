У Луганській області загинуло п'ятеро українських військових

Збройні сили України повідомили про втрати в ході зіткнення в районі cела Кримське П'ятеро українських військовослужбовців загинули в четвер під час атаки сепаратистів на позиції урядових сил в Луганській області, повідомляють збройні сили України.

Укладена майже три роки тому угода перемир'я так і не поклала кінця сутичкам на сході України. Обидві сторони майже щодня звинувачують одна одну в порушенні умов перемир'я.

Як повідомляється в заяві збройних сил України, вони зазнали втрат в ході восьмигодинного бою біля населеного пункту Кримське, що в 30 км на захід від Луганська.

Ситуація в Луганській області загострилася після конфлікту між контролюючими регіон сепаратистськими фракціями.

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