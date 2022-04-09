ФАО: ріст цін на продукти черз війну в Україні, відчують майже в усьому світі

Крововтрата – головна причина смерті під час війни. Тому вміння зупинити кровотечу може врятувати життя. Це одна із кампаній, яку американські лікарі сьогодні просувають в Україні, де кожен медик чи цивільний може опинитися під обстрілами. Швидкі курси надання першої медичної допомоги українською мовою можна легко знайти в інтернеті. А відчайдушних волонтерів – у гарячих точках країни.

Одна із американських благодійних організацій розмістила польовий шпиталь у передмісті Львова, де їхні спеціалісти надають медичну допомогу українським біженцям, які прибувають із різних куточків країни.

“У нас було чимало людей з осколковими пораненнями, більшість із яких не лікувалися декілька днів через те, що чимало людей до нас прибули із таких міст, як Маріуполь, або Київ,” - розповів 28 березня у інтерв'ю Голосу Америки Крис Бренденберг, один із лікарів Samarith's Purse.

Він уже кілька тижнів лікує пацієнтів, яких направляють до військового госпіталя після обстеження в одному із медпунків на вокзалі та автобусній станції.

"У мене була пацієнтка два дні тому із Маріуполя. Її поранило ще 5 березня. У неї вогнепальне поранення стегна і з того часу вона не мала медичного догляду. Тож ви можете собі уявити наскільки жахливим було зараження."

Для українських, колег, додає Крис, це також є повчальним досвідом.

Українські медики на місці не лише вчаться лікувати поранення. У зв’язку із нестачею в країні спеціалістів з невідкладної допомоги, вони разом з командою досвідчених медиків з організації Samarithan's Purse перебирають на себе тягар місцевої системи охорони здоров’я.

«До нас приходять пацієнти з хронічною патологією, але через те, що вони вимушені переселенці, вони не можуть отримати усе необхідне. Але американська організація, після попередньої консультації з фахівцем, видає цим пацієнтам ліки на обмежений термін з можливою наступною консультацією. Також тут дехто з пацієнтів може провести свої заплановані, але відкладені через війну операції», - розповіла українська медсестра Інна.

Поки одні лікарі працюють на місці – інші долучаються віртуально. Неля Мельнитчук, хірург-онколог із Бостона, та її колеги створили навчальні ресурси українською мовою, як для лікарів, так і цивільних.

«Ще до початку війни ми створили наукову платформу "Розповсюдження медичних знань" (Global Medical Knowledge Alliance). Коли війна почалася ми додали відділ травми до цієї платформи, але там можна знайти відео, як зупинити кровотечу. І також є інформації для українських хірургів, українських медиків з невідкладної допомоги».

Один із таких ресурсів - це інструкція з надання швидкої допомоги при кровотечі.

«Це відео дуже просте. Кожна людина це зможе зробити. Ціль цього відео, щоб кожний знав, що зробити, щоб не розгубився. Зараз, коли в Україні війна, коли багато є поранених і кожний із нас може побачити на вулиці людину, яка кровоточить.»

Національну інформаційну кампанію «Stop the Bleed» (Зупини Кровотечу) започаткувала американська спілка хірургів у 2015 році після низки масових стрілянин у США.

«Це було запроваджено медиками-хірургами, які раніше працювали у військових точках і вони побачили, що саме більшість людей помирає від кровотечі. І коли медики побачила це на війні, що вивчення цих кроків допомагає звичайним солдатам врятувати життя до того, як медики приїдуть, тоді ці хірурги створили цю кампанію в Америці».

ЇЇ відео також використовує волонтерська спілка спеціалістів з невідкладних станів у різних штатах.

Формувати її почали ще три роки тому, коли Всесвітня організація охорони здоров’я шукала україномовних та російськомовний лікарів для перекладу курсу з «Першої базової допомоги» на запит України – у той час як проводилася реформа екстреної медицини.

«Курс призначений для країн, у яких немає спеціальності з невідкладної медицини. Він призначений для будь-якого лікаря, який працює у відділенні невідкладної допомоги, і, звичайно, призначений для того, щоб допомогти лікарям реанімувати пацієнтів протягом перших 10 хвилин, що є часто найкритичніший час,» - розповідає Аня Карпов, лікарка невідкладної допомоги Kings County Hospital, що знаходиться у Брукліні.

Матеріал став доступним українським медикам лише восени. Аня каже, що із початком війни – від представників ВООЗ в Україні надійшов запит перекласти іще один важливий модуль – призначений для лікування військових травм. Цього разу українським медикам довго чекати не довелося.

«Ми швидко зв’язали ВООЗ з професійною службою перекладачів з медицини, яка безкоштовно зголосилася перекласти російською та українською мовами протягом двох тижнів. Тож це був дуже швидкий оборот, і посібник одразу випустили»

Сьогодні в умовах війни навіть дитячі лікарні перетворюються у військові госпіталі. Базові курси першої допомоги за стандартами ВООЗ можуть бути корисними для кожного чергового лікаря, каже колега Ані - Ксеня Бадашова, яка працює у відділені невідкладної допомоги у Kaiser Permanente Лос-Анджелес.

"Я думаю, що перевага курсу "BEC" полягає в тому, що це майже як швидкий огляд процедур порятунку життя. І, як я розумію, люди там, на місцях, можуть бути кардіологами чи офтальмологами чи, знаєте, будь-якої іншої спеціальності, окрім невідкладної медицини, які, можливо, виконували ці процедури ще в медичній школі. Але якщо ви дійсно не робите це постійно, це легко забувається."

Із розвитком міграційної кризи, країнам які зараз приймають українців також не вистачає своїх ресурсів - у ВООЗ обіцяють відповідну допомогу. Їхні партнери із Samaritan's Purse, що розташувалися у Польщі із перших днів, розширилися у Молдову – надаючи як медичну так і гуманітарну підтримку. Інші міжнародні організації переповнені заявками від медиків готових допомагати на місці.

"Я думаю що наступною лінією впливу будуть табори біженців у деяких із цих сусідніх країн, де, як ми знаємо, історично бувають спалахи. І, я думаю, що тут також знадобиться велика допомога." Ксеня каже, що вона також подала заявку. "Я записалася у кілька організацій, де можна буде приєднатися до команд, і вони зателефонують, якщо їм потрібна буде допомога."

Лікарі у США кажуть, що це найменше, що вони можуть зробити. Втім усіх волонтерів сьогодні пов’язує спільна мета – рятувати життя і допомагати людям у біді – незалежно від дистанції чи походження.

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