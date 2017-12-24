Ілон Маск показав електромобіль Tesla Roadster, який полетить у космос

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Макс показав в Інстаграмі фотографії спортивного електромобіля Tesla Roadster всередині ракети Falcon Heavy.
"Червоний автомобіль для Червоної планети", - написав Ілон Маск в Інстаграмі.
Маск пише, що "тестові польоти нових ракет звичайно містять масові симулятори у вигляді бетону або сталевих блоків. Це здавалося дуже нудним." І тому, йдеться у повідомленні, "ми вирішили відправити щось незвичне".
Тож, за словами Маска, це буде "Tesla Roadster, що гратиме композицію "Space Oddity"".
Вперше Ілон Маск написав про те, що збирається відправити Tesla Roadster у далекий космос 1 грудня у Твіттері. Він написав: "Вантажем буде моя Tesla Roadster кольору вишні, що гратиме композицію "Space Oddity". Місце призначення - орбіта Марса."
Перший рейс Falcon Heavy очікується наступного місяця.
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