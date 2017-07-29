Найновіша серія електромобілів Tesla може нарешті зробити компанію прибутковою

У п'ятницю ввечері першим 30 покупцям, які є співробітниками компанії Tesla, доставили найновішу модель автомобіля. Його стартова ціна – 35 тисяч доларів, що становить половину вартості попередніх моделей. Батарея електромобіля дозволить подолати від 322 до 498 кілометрів без підзарядки (залежно від моделі та ціни автомобіля). Такі характеристики можуть привабити сотні тисяч покупців, що перенесе бренд із категорії розкоші до масових автомобілів. Близько півмільйона людей по всьому світу вже замовили Model 3.

Такі вищі продажі могли б нарешті зробити компанію прибутковою (у компанії було лише два прибуткові квартали з часу її відкриття в 2010 році) та прискорити її плани для майбутніх продуктів, таких як позашляховики і пікапи.

Ілон Маск має намір виготовити 500 тисяч автомобілів наступного року, але навіть у такому темпі Tesla залишиться маленьким гравцем. Для порівняння, корпорація Toyota Motor випустила торік більше 10 мільйонів автомобілів.

Проте, за словами старшого дослідника Navigant Research Сема Абуелсаміда, навіть якщо компанія не досягне своїх амбітних цілей, Tesla все одно зробила більше, ніж будь-хто, в напрямку просування електромобілів.

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