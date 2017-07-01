У США знову заговорили про «зламані росіянами» імейли Гілларі Клінтон і зв'язок з Трампом

Коли працівник Республіканської партії, якого звинувачували у зв’язках із кампанією Трампа, намагався минулого року отримати імейли, яких не вистачало на приватному сервері електронної пошти Гілларі Клінтон, він звернувся до незалежного експерта з питань безпеки, щоб той допоміг перевірити їх дійсність, повідомляє видання The Hill.

Це за словами Мета Тейта, генерального директора та засновника британської консалтингової компанії Capital Alpha Security, яка у п'ятницю заговорила про спроби працівника Республіканської партії найняти його минулої весни.

За твердженням Тейта у блозі Lawfare, він твердо вірив, що Пітер Сміт не тільки спілкувався з російськими хакерами, але його роботу було сформовано «добром» принаймні деяких членів передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

До минулих президентських виборів Сміт зібрав команду юристів, технічних фахівців та російськомовних слідчих у спробі отримати 33 000 приватних електронних листів, які було видалено з приватного сервера Клінтона.

З того часу Сміт розповів виданню The Wall Street Journal, що вважає, що приватний сервер електронної пошти Клінтона був зламаний росіянами. Операція нібито сформувалася під припущенням, що Клінтон намагалася приховати інформацію в електронних листах, і що вони могли розкрити її, отримавши зламані копії.

Тейт написав, що він вважає, що команда «була сформована з благословення кампанії Трампа».

Тейт заявляє, що Сміт називав декілька чиновників кампанії Трампа, зокрема колишнього радника Трампа з питань національної безпеки та тодішнього радника Майкла Флінна, нині головного стратегічного директора Білого дому Стіва Беннона, теперішнього радника президента Келліенн Конвей і теперішнього радника з політики Міністерства сільського господарства Сема Кловіса.

Деякі з цих імен були присутніми на документі, отриманому виданням WSJ, у якому зазначалася місія та обсяг операції Сміта, від 7 вересня 2016 р.

Сміт, Білий дім і посадовець кампанії Трампа всі заперечували, що Сміт чи його команда працювали з ними. Сам Сміт помер.

Команда Сміта, «здавалося, була переконана в необхідності отримати приватні електронні листи Клінтон і оприлюднити їх, і вони мали безрозсудний брак інтересу до того, чи отримати електронні листи з російського рубильника», – пише Тейт у своєму блозі.

«Насправді, вони дали мені досить чітко зрозуміти, що це не має ніякого значення для них, хто зламав електронні листи чи чому вони це робили, лише щоб вони могли бути знайдені та оприлюднені до виборів», – продовжує він.

Тейт ніколи не бачив ніяких електронних листів. Сміт сказав WSJ, що він отримав деякі імейли, але не зміг перевірити їх. Він також повідомив, що у своєму слідстві виявив п'ять хакерських груп, які стверджували, що мають приватні електронні листи Клінтон, і що він визначив, що принаймні дві з цих груп були російськими.

Колишній директор ФБР Джеймс Комі заявив минулого року в своїй рекомендації проти переслідування Клінтон про те, що приватний сервер, здається, не був зламаний.

З моменту подій, про які говорить Тейт, Флінн змушений був подати у відставку з посади радника Трампа з питань національної безпеки у лютому на підставі відкриття, що він надав неправдиву інформацію віце-президенту Пенсу та іншими посадовими особами Білого дому щодо його розмов із послом Росії в США.

Зараз триває розслідування ФБР щодо того, чи Росія намагалася втрутитися в президентські вибори 2016 року, а також, чи учасники кампанії Трампа змовилися з Кремлем.

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