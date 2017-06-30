Складні обставини призначеної у Німеччині першої зустрічі Трампа з Путіним

Американські та російські офіційні джерела підтвердили, що готують першу зустріч президента Дональда Трампа з президентом Володимиром Путіним, яка відбудеться у Гамбурзі з нагоди зустрічі керівників країн так званої “Двадцятки” 7-8 липня.

Агенція Reuters вважає, що “зустріч буде обтяжена труднощами” для американського керівника, 5 місяців президентства якого затьмарені звинуваченнями про зв’язки його виборчої команди з Росією.

Видання Politico.eu вважає, що зустріч Трамп-Путін викликає стурбованість через можливу надмірну готовність Трампа йти на поступки.

Підприємець Дональд Трамп ще з початку своєї нової політичної кар’єри назвав покращення взаємин з Росією одним із своїх головних завдань.

Проте на перешкоді залишаються розбіжності між США і Росією у питаннях стосовно України, ролі НАТО, а також у Сирії, де Вашингтон вважає президента Ассада головною перешкодою для врегулювання, а Москва зробила ставку на його підтримку.

Натяки президента Трампа про пом’якшення санкцій щодо Росії, запроваджених після захоплення Криму, викликали осуд в американських політичних колах і підштовхнули намагання зміцнити режим санкцій законодавчими механізами у Конгресі.

Вашингтонський кореспондент британської газети Guardian, посилаючись на свої джерела, близькі до помічників президента у Білому домі, пише, що Дональд Трамп доручив скласти список можливих пропозицій для переговорів з Володимиром Путіним.

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Радник президента США з питань національної безпеки Макмастер намагався применшити значення зустрічі, заявивши, що вона “не має визначеного порядку денного. Насправді там йтиметься про будь-що, про що захоче говорити президент”.

В Politico.eu висловлена стурбованість такою невизначеністю, бо, на думку видання, новий у політиці президент США матиме справу з “ретельно підготованим колишнім агентом КГБ”.

“Помічники Трампа у Білому домі, згідно з повідомленнями, особливо стурбовані будь-якими зустрічами з представниками Кремля після того, як були осоромлені минулого місяця візитом до Овального кабінету російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та російського послав Сергія Кисляка - ключової постаті в американських розслідуваннях щодо Росії. Білий дім не планував оприлюднювати фотографії зустрічі і був здивований появою світлин російського офіційного фотографа з усміхненими Трампом, Лавровим і Кисляком на другий день після усунення директора ФБР Джеймса Комі з посади”, - стверджується у статті.

Раніше в інтерв’ю “Голосу Америки” аналітик з лондонського Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Джеймс Шерр назвав “великою загадкою” взаємини Дональда Трампа з Росією:

“Цей чоловік, який за першої нагоди критикує усіх і усе, ніколи не дозволив собі критичного слова про Росію, а якщо таке слово у нього вилітало, то дивну ситуацію підтверджувало те, що він одразу ж додавав, що Росія не єдина країна, яка робить те чи інше – усі роблять так само. Питання – чому? Чи існують якісь глибші зв’язки, ні ж ті, які ми розуміємо? Я думаю, що це цілком можливо. З’явилися не підтверджені розповіді, але можуть бути інші речі, які ми сьогодні не знаємо. Якщо я маю рацію, вони вийдуть на поверхню. Тоді у Дональда Трампа буде проблема. Бо коли є щось, що пов’язує його з чинним російським керівництвом на якомусь глибокому приватному рівні, то йому доведеться вибирати між його особистими зав’язками та інтересами і майбутнім його президентства”.

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