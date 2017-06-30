Законопроект про санкції проти Росії повернувся до Сенату

Лідери республіканців і демократів закликають затвердити нові санкції проти Москви напередодні першої зустрічі Трампа і Путіна

Сенат США вніс «технічні поправки» до законопроекту, що вводить нові санкції проти Росії. Як заявив голова Комітету з міжнародних справ Боб Коркер, ці «невеликі зміни» не змінюють суті документа, але дозволять верхній палаті затвердити законопроект, не вдаючись до процедури голосування. Він повідомив, що після інтенсивних переговорів сенатори прийшли «до єдиної думки» і виступають за негайне схвалення нового пакета санкцій. На думку голови комітету, законопроект може бути затверджений до особистої зустрічі між президентами Трампом і Путіним, яка повинна пройти на наступному тижні в рамках зустрічі «Великої двадцятки» в Німеччині.

Два тижні тому законопроект, що вводить нові санкції проти Росії і Ірану, був затверджений в Сенаті 98 голосами проти двох. Крім нових фінансових заходів щодо Москви, документ дає Конгресу право припиняти будь-які спроби скасувати або послабити санкції.

Після голосування в Сенаті автори законопроекту заявляли, що не дивлячись на протидію з боку адміністрації, цей документ буде затверджений і Палатою представників.

Проте, лідери республіканців у Конгресі відмовилися розглядати законопроект, пославшись на те, що в нинішньому вигляді цей документ порушує Конституцію США.

Спікер палати Пол Раян публічно виступив на підтримку законопроекту, але заявив, що сенатори, розглядаючи новий санкційний пакет, знехтували правилами, згідно з якими будь-який законопроект, що містить заходи фінансового впливу, повинен спочатку розглядатися Палатою представників.

«Вони некоректно написали цей законопроект, – сказав Райан. – Вони також некоректно голосували за нього, і тим самим порушили конституційний протокол».

На думку сенатора Коркера, республіканці в Конгресі «надмірно роздули проблему».

«Вони весь час говорили про крихітну проблему, яку можна вирішити протягом години, – заявив сенатор. – Це технічне питання, яке ніяк не змінює тексту законопрокту».

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звернувся до колег у Конгресі із закликом негайно проголосувати за ухвалення закону.

«Ми хотіли дати зрозуміти пану Путіну, що якщо ви втручаєтеся в роботу наших демократичних інститутів, то ви будете покарані, – сказав він в четвер. – Тому для спікера Раяна так важливо винести цей законопроект на голосування до початку (парламентських) канікул 4 липня».

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