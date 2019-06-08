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Нова угода США та Мексики щодо іммігрантів відвернула торговельну війну між двома країнами

  • Голос Америки
Президент США Дональд Трамп

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США вирішили не запроваджувати додаткові мита на всі товари з Мексики, як це планувалось раніше. У відповідь Мексика погодилась, що шукачі притулку в США на південному кордоні країни будуть очікувати рішення з їх справ у Мексиці.

Трамп оголосив про підписання відповідної угоди з Мексикою в другій половині дня у п'ятницю.

"Мені приємно повідомити, що Сполучені Штати Америки досягли і підписали угоду з Мексикою. Запровадження мит США проти Мексики, заплановане з понеділка, відкладено на невизначений термін. В свою чергу, Мексика погодилась вжити потужних заходів, щоб зупинити потік мігрантів через Мексику та наш південний кордон. Це зроблено, щоб значно зменшити, або зупинити незаконну імміграцію з Мексики до Сполучених Штатів. Деталі угоди буде розкрито Державним департаментом незабаром. Дякую!" - написав президент США у Twitter.

Наприкінці травня Дональд Трамп оголосив, що у випадку, якщо Мексика не буде вживати дій з обмеження нелегальної міграції до США, мито буде зростати по 5% щомісяця до жовтня. Це викликало негативну реакцію фінансистів, бізнесменів та низки американських політиків.

Дивіться також: Чому від можливого введення мит на мексиканські товари можуть постраждати американці?

Чому від можливого введення мит на мексиканські товари можуть постраждати американці? Відео
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Чому від можливого введення мит на мексиканські товари можуть постраждати американці? Відео

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