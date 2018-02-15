Сенат США розглядає різні пропозиції щодо реформи імміграційнної системи

Ще у четвер Сенат США може голосувати в справі пропозицій про реформу імміграційної системи. Законодавці розглядають плани, які пропонують захист молодих іммігрантів без документів і посилення контролю на кордоні, а також зміни імміграційного закону щодо об’єднання родин.

У середу двопартійна група із 16 сенаторів повідомила про досягнення угоди, яка пропонує шлях до отримання громадлянства іммігрантами, які прибули до США з батьками, коли були дітьми. Йдеться про так званих «мрійників».

Законопроект також передбачає асигнування 25 мільярдів доларів на побудову стіни на кордоні, а також на заходи проти осіб, які вчинили серйозні злочини, що становлять загрозу національній безпеці.

Президент Трамп підтримує пропозицію про ширші рефрорми, які обмежили б родинну імміграцію і давали першість тим прибульцям, у яких краща професійна підготовка, замість нинішньої лотереї на отримання «зеленої картки».

Демократи виступають за те, щоб зміни в імміграційній системі розглядалися окремо від справи «мрійників».

Рішення у справі молодих іммігрантів дало «мрійникам» тимчасовий дозвіл працювати і навчатися у Сполучених Штатах. Але президент Трамп встановив 5 березня крайнім терміном дії цієї програми, і сотням тисяч молодих людей, які прибули до США в дитинстві, тепер загрожуватиме депортація. Тому виникає потреба зміни в імміграційній програмі.

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