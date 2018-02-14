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Уряд Угорщини передав на розгляд парламенту законопроект на підтримку «національної безпеки»

Тимчасовий паркан на кордоні Угорщини із Сербією. Відвідини польських правоохоронців.

Націоналістичний уряд Угорщини висунув законопроект, який надасть Міністерству внутрішніх справ повноваження заборонити діяльність неурядових організацій, які підтримують міграцію і становлять «загрозу національній безпеці».

Законопроект, переданий парламенту у вівторок – це головна частина антиімміграційної політики прем’єр-міністра Віктора Орбана, скерований також проти американського фінансиста Джорджа Сороса.

Законопроект, як повідомляє інформаційне агентство Reuters, передбачає 25-відсотковий податок на пожертви для неурядових організацій, що підтримують міграцію до Угорщини. Незаконна імміграція, яку, за твердженням Орбана, підтримує Сорос, підриває європейську стабільність.

Націоналістичні уряди Угорщини і Польщі мають конфлікти з керівництвом Європейського Союзу з приводу ставлення до мігрантів та стандартів демократії і верховенства права. Політика Орбана має чималу підтримку серед громадян і його партія Фідес, за всіма ознаками, здобуде перемогу на загальних виборах 8 квітня.

Прем’єр-міністр Орбан веде кампанію «зупиніть Сороса» проти угорського єврея, кажучи, що він підтримує політику розселення в Угорщині «мільйонів людей з Африки і Близького Сходу». Проурядові ЗМІ вже раніше повідомляли, що Соросу, в якого угорське й американське громадянства, можуть заборонити прибуття до країни.

Угорський Гельсінський комітет, який підтримує легальну імміграцію і права людини різним групам осібп, включно з шукачами притулку і в’язням від 1994 року, каже, що законопроект неприйнятний і служить політичним цілям.

Польща, Угорщина та деякі інші країни колишнього Східного блоку займають антиіммігрантську позицію, хоча насправді мігрантів, які хочуть жити в цих країнах дуже мало, в порівнянні з країнами Західної Європи.

Торік Європейська комісія повідомила, що подасть Угорщину до суду з приводу ставлення до неурядових організацій, а також закону про освіту, який скерований проти заснованого Соросом у Будапешті Центральноєвропейського університету.

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