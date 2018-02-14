Уряд Угорщини передав на розгляд парламенту законопроект на підтримку «національної безпеки»

Націоналістичний уряд Угорщини висунув законопроект, який надасть Міністерству внутрішніх справ повноваження заборонити діяльність неурядових організацій, які підтримують міграцію і становлять «загрозу національній безпеці».

Законопроект, переданий парламенту у вівторок – це головна частина антиімміграційної політики прем’єр-міністра Віктора Орбана, скерований також проти американського фінансиста Джорджа Сороса.

Законопроект, як повідомляє інформаційне агентство Reuters, передбачає 25-відсотковий податок на пожертви для неурядових організацій, що підтримують міграцію до Угорщини. Незаконна імміграція, яку, за твердженням Орбана, підтримує Сорос, підриває європейську стабільність.

Націоналістичні уряди Угорщини і Польщі мають конфлікти з керівництвом Європейського Союзу з приводу ставлення до мігрантів та стандартів демократії і верховенства права. Політика Орбана має чималу підтримку серед громадян і його партія Фідес, за всіма ознаками, здобуде перемогу на загальних виборах 8 квітня.

Прем’єр-міністр Орбан веде кампанію «зупиніть Сороса» проти угорського єврея, кажучи, що він підтримує політику розселення в Угорщині «мільйонів людей з Африки і Близького Сходу». Проурядові ЗМІ вже раніше повідомляли, що Соросу, в якого угорське й американське громадянства, можуть заборонити прибуття до країни.

Угорський Гельсінський комітет, який підтримує легальну імміграцію і права людини різним групам осібп, включно з шукачами притулку і в’язням від 1994 року, каже, що законопроект неприйнятний і служить політичним цілям.

Польща, Угорщина та деякі інші країни колишнього Східного блоку займають антиіммігрантську позицію, хоча насправді мігрантів, які хочуть жити в цих країнах дуже мало, в порівнянні з країнами Західної Європи.

Торік Європейська комісія повідомила, що подасть Угорщину до суду з приводу ставлення до неурядових організацій, а також закону про освіту, який скерований проти заснованого Соросом у Будапешті Центральноєвропейського університету.

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