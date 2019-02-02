Десятки працівників, які не мають належних документів, звільнили з роботи у закладах Трампа – NYT

Десятки іммігрантів, що перебувають у країні без належних документів, відсторонили від роботи у закладах, що належать Дональду Трампу. Про це йдеться у викривальній статті The New York Times. Видання звертає увагу на те, що організація Трампа наймала працівників без легального статусу частіше, ніж вважалося раніше.

П’ятьох працівників звільнили минулого місяця з клубу для гольфу у Пайн-Гілл, Нью-Джерсі, повідомляє видання, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією. Це вже третій заклад, який звільнив працівників через їхній імміграційний статус починаючи з грудня, коли з’явилися перші повідомлення про іммігрантів, що працювали у клубі Трампа в Бедмінстері, Нью-Джерсі і не мали належно оформлених документів. У Бедмінстері звільнили близько десятка працівників, і ще один десяток – у клубі для гольфу в штаті Нью-Йорк.

Компанія Трампа стверджує, що не знала, що її працівники брехали про свій імміграційний статус. Водночас, як повідомляє The New York Times, за словами самих працівників, компанія була поінформована про це. Наразі компанія проводить аудит у своїх закладах.

Президент США Дональд Трамп послідовно виступає проти нелегальної міграції до США і вимагає від Конгресу фінансування будівництва стіни на кордоні США з Мексикою, щоб обмежити потік нелегальних іммігрантів до країни.

Президент заявив у п’ятницю, що існує «велика ймовірність», що він оголосить надзвичайний стан, щоб профінансувати зведення стіни в обхід Конгресу, де демократична більшість стоїть на заваді цьому.

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