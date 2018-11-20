Суд США заблокував імміграційну ініціативу Трампа

Федеральний суддя США в Сан-Франциско тимчасово заблокував ініціативу уряду США, яка передбачала б автоматичну відмову в отриманні притулку тим, хто перетинає південний кордон США між облаштованими пунктами перетину. Про це повідомляє CNN.

Формулювання судового рішення містять звинувачення на адресу президента Дональда Трампа у спробах переписати законодавство з питань імміграції.

Суддя Джон Тайгар заявив, що заходи, оголошені 9 листопада, що забороняють надання притулку іммігрантам, які заходять на територію країни не через облаштовані пункти перепуску "однозначно суперечить" імміграційному законодавству і "висловленій волі Конгресу".

"Яким би не був обсяг президентських повноважень, він не може переписувати імміграційне законодавство і запроваджувати умови, прямо заборонені Конгресом", - цитує рішення Тайгара CNN. Суддя також зауважив, що нове правило наражатиме шукачів притулку на "більший ризик насильства та іншої шкоди на кордоні".

Тимчасове блокування буде діяти по всій країні до 19 грудня – дати, на котру було призначено нові судові слухання.

Раніше цього місяця, президент Трамп заявляв про надходження "великої організованої групи" з Мексики, які "за повідомленнями, хочуть потрапити до Сполучених Штатів незаконно, або без відповідних документів і подати на отримання притулку".

Там йшлося також, що шукачі притулку можуть увійти до країни лише тимчасово для проведення "відповідних процедур"; їм також буде відмовлено в перетині південного кордону в інших місцях.

"Ті, хто входитиме до США незаконно через південний кордон всупереч цій заяві, не будуть мати права на отримання притулку", - писав президент Трамп.

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