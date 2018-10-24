Помпео: Караван не перетне південний кордон незаконно за будь-яких умов

Так званий караван мігрантів, який рухається з Гондурасу в напрямку до США і, за різними оцінками, нараховує до 7000 осіб, продовжує свій рух на північ. Адміністрація США різко висловлюється стосовно неприпустимості незаконної імміграції.

Для тих, хто називає таку політику безсердечною, давайте не забувати, що США історично є щедрою країною коли йдеться про імміграцію

"Караван мігрантів порушує суверенітет Мексики, закони та імміграційні процедури. Президент Трамп не дозволить, щоб таке трапилось в США", - заявив Держсекретар Майк Помпео під час спілкування з пресою.

Помпео наголосив, що США приймає велику кількість законних іммігрантів.

"Для тих, хто називає таку політику безсердечною, давайте не забувати, що США історично є щедрою країною коли йдеться про імміграцію", - сказав Помпео.

Більше мільйона осіб щорічно отримують право постійного проживання в США. Більше 33 мільйонів законних іммігрантів перебувають в країні, за інформацією Держдепу.

Помпео звернувся до тих, хто хоче переїхати до США: "Тим, хто хоче сюди прибути: прибувайте у законний спосіб. Законна імміграція – найбільш певний спосіб отримати краще життя, якого ви прагнете у США".

Нелегали наражаються на ризик експлуатації та можуть стати жертвами торгівлі людьми, сказав Помпео.

"З точки зору безпеки, чіткої звітності про те, хто йде в цьому каравані немає і це створює неприйнятний ризик для США. Більше того, багато з цих осіб є цілями для торгівлі людьми та перебувають в полі високого ризику експлуатації. Ми не хочемо, щоб так трапилось".

Помпео закликав Мексику вжити дій вчасно стосовно так званого каравану.

Помпео також звернувся до тих, хто йде в так званому каравані: "Караван не перетне південний кордон незаконно за будь-яких умов". Він порекомендував іммігрантам користуватись процедурою передбаченою для біженців.

Тим часом, за повідомленнями ЗМІ в Центральній Америці формується новий караван. Про це повідомляє The Hill з посиланням на The Wall Street Journal. Караван планує пройти тим самим шляхом, що і теперішній.

Доброчинні організації, які допомагають мігрантам, заявили, що до 2 500 мігрантів з Гондурасу перебувають у новому каравані, однак, зазначає видання, оцінки коливаються і дехто повідомляє, що в каравані є лише кілька сотень мігрантів.

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