У США авокадо закінчиться за три тижні, якщо Трамп закриє кордон із Мексикою, попереджає виробник

Погроза президента Дональда Трампа закрити кордон США з Мексикою вразить американських споживачів.

Від авокадо та лайму до текіли – Сполучені Штати сильно залежать від імпорту мексиканських фруктів, овочів і алкоголю для задоволення споживчого попиту. Близько половини всіх імпортованих американських овочів і 40 відсотків імпортованих фруктів вирощуються в Мексиці, за останніми даними Міністерства сільського господарства США.

Запаси авокадо у США вичерпалися б через три тижні, якщо б імпорт із Мексики припинився, попереджає Стів Барнард, президент і виконавчий директор Mission Produce, найбільшого дистриб'ютора і виробника авокадо в світі.

«Ви не могли б підібрати гірший час року, тому що зараз Мексика фактично постачає 100% авокадо в США. Каліфорнія тільки починає, і вони мають дуже невеликий урожай, але зараз вони не є в наявності і не будуть ще з місяць», – пояснює Барнард.

Трамп заявив у п'ятницю, що існує «дуже гарна ймовірність», що він закриє кордон цього тижня, якщо Мексика не припинить потік нелегальних іммігрантів до Сполучених Штатів.

Сполучені Штати все більше залежать від Мексики у сфері свіжої продукції. Імпорт зріс майже в три рази з 1999 року. За цей період постачання Мексикою продукції зросло від менш ніж третини до 44 відсотків сьогодні.

Дивіться також: Хто контролює дипломатичні представництва Венесуели у США і що з ними буде далі?