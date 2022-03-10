Через війну в Україні та заборону на імпорт російської нафти інфляція у США та ЄС зростає рекордними темпами

Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".

The Hill пише, що раніше до подорожчання призвели перебої у мережі поставок і нестача робочої сили, і це знову "вдарило по гаманцю американців попри загалом сильне відродження після пандемії COVID-19". Це, як зазначає видання, становить проблему для президента Джо Байдена та демократів напередодні проміжних виборів у листопаді 2022 - навіть попри стабільний вихід економіки з пандемії та зростання зайнятості і споживацької активності.

Тепер, як зазначає Reuters, через російську війну в Україні споживчі ціни й далі, ймовірно, зростатимуть, зокрема, через подорожчання палива.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у відповідь на російський наступ на Україну 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв до США. Байден зазначив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів, але оголосив про випуск "60 мільярдів барелів нафти з наших спільних нафтових запасів", половина з них - із запасів США.

Деякі експерти заявили, що загроза ембарго та санкцій, а також зростання небезпеки для вантажів у Чорному морі і репутаційні ризики від співпраці з Росією, фактично зробили російську нафту "токсичним" товаром.

Окрім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. За даними Європейського центробанку, інфляція у єврозоні досягла 5,8%. Зокрема, через стрибок цін на заправках існують побоювання, що з-під контролю вийдуть ціни на пальне. Зокрема, у Німеччині із 1 березня за 6 днів ціни на бензин підскочили на 28%.

Водночас, економісти відзначають, що дотепер подорожчання їжі було не настільки значущим. Проте враховуючи, що Україна - провідний експортер зернових, а Росія - добрив, це може змінитись.

Тож, пише Bloomberg, оглядачі висловлюють побоювання про наближення "стагфляції" - комбінації інфляції та стагнації, тобто економічного уповільнння, що спостерігалось у 1970-х через монетарну та фіскальну політику й ембарго на продаж нафти країнам Заходу з боку ОПЕК.

У статті використано матеріали Reuters, The Hill, Bloomberg