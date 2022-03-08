США заборонили імпорт російської нафти і газу

«Сьогодні я оголошую, що США завдають удару по головній артерії російської економіки. Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися в американських портах і американський народ завдає чергового потужного удару по військовій машині Путіна», - про це у вівторок, 8 березня, заявив президент США Джо Байден у зверненні в Білому домі.

У Білому Домі пояснили, що сьогодні президент США підпише виконавчий указ, який забороняє імпорт російської нафти, зрідженого природного газу та вугілля з метою позбавити «президента Путіна економічних ресурсів, які він використовує, аби продовжувати вести свою непотрібну війну вибору».

У поясненні йдеться, що указ забороняє «імпорт до США російської сирої нафти та деяких нафтопродуктів, скрапленого природного газу та вугілля». За даними Адміністрації США, минулого року США імпортували щоденно майже 700 000 барелів сирої нафти та нафтопродуктів з Росії. Також указ забороняє нові інвестиції США в російський енергетичний сектор, «що гарантує, що американські компанії та американські інвестори не підтримують зусилля Володимира Путіна щодо розширення виробництва енергії в Росії». І останнє – американцям відтепер забороняється «фінансувати або надавати підтримку іноземним компаніям, які здійснюють інвестиції у виробництво енергії в Росії».

Президент зазначив, що цей крок має потужну підтримку в Конгресі і, як він вірить, у суспільстві. Також це рішення було прийнято у консультаціях із європейськими партнерами, в першу чергу в Європі.

Ми просуваємо цю заборону, розуміючи, що багато наших європейських союзників і партнерів можуть бути не в змозі приєднатися до нас

«Ми просуваємо цю заборону, розуміючи, що багато наших європейських союзників і партнерів можуть бути не в змозі приєднатися до нас. Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж усі європейські країни разом узяті. Ми є експортерами енергоносіїв», - сказав він.

Також він зазначив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів, але його Адміністрація запроваджуватиме певні кроки із полегшення наслідків цього рішення.

«За погодженням з нашими партнерами ми вже оголосили, що випускаємо 60 мільярдів барелів нафти з наших спільних нафтових запасів. Половина з цих 30 мільярдів походить зі Сполучених Штатів. Ми вживаємо заходів для забезпечення надійного постачання глобальної енергії, а також будемо продовжувати працювати з кожним інструментом, який ми маємо, щоб захистити американські родини та підприємства».

За словами американського президента, Путін, який намагається просуватися в Україні, незважаючи на ціну у людських життях, ніколи не зможе перемоги.

«Україна ніколи не стане перемогою Путіна, який, можливо, зможе взяти місто, але ніколи не зможе утримати країну. І якщо ми не відповімо на наступ Путіна на глобальний мир і стабільність сьогодні, ціна свободи та американського народу завтра буде ще більшою», - сказав Байден.

Також президент США закликав Конгрес прийняти пакет із допомоги Україні в 12 мільярдів доларів.

«Український народ демонструє свою мужність. Вони не збираються дозволити Путіну взяти те, що він хоче. Вони захищатимуть свою свободу, свою демократію, своє життя, а ми продовжуватимемо надавати безпекову, економічну та гуманітарну допомогу. Ми збираємося підтримувати їх у боротьбі проти тиранії, гноблення, насильницьких актів підкорення. (…) Коли історія буде написана, війна Путіна в Україні зробить Росію слабкішою, а решту світу — сильнішими. Дай Боже здоров'я всім героям в Україні».

До кроку із заборони імпорту російських енергоносіїв американського президента закликали у Конгресі.

«Я почула голоси своїх виборців голосно і чітко: як золотий стандарт свободи та демократії Америка повинна скоротити свою залежність від кривавої нафти, яка живить тиранічне правління Володимира Путіна. Настав час припинити імпорт російської нафти», - зокрема йдеться у заяві конгресвуман із Огайо, демократи Марсі Каптур.

У понеділок, 7 березня, двопартійна група законодавців Конгресу США оголосила про план представити законопроект щодо заборони імпорту російської нафти США.

До відмови від купівлі російської нафти уряди світу закликав й президент України Володимир Зеленський.

"Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни і заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з Росії", — сказав Зеленський у відеозверненні 7-го березня.

Сьогодні Росія виробляє близько 11% світової нафти; частка російської в імпорті нафти США складає близько 3%, серед всього імпорту нафтопродуктів - 8%, згідно із агентством Блумберг.

У США ціни на бензин досягли найвищого рівня за останні 14 років, пише USA Today, сягнувши позначки в 4 долари 11 центів в середньому по країні.