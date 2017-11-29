Міжнародні експерти закликали країни Заходу збільшити допомогу українським переселенцям

Про це йдеться у дослідженні Атлантичної ради під назвою «Ключ до мирного порядку денного – в руках внутрішньо переміщених осіб України». Повідомляють наші київські кореспонденти.

Один мільйон 600 тисяч – стільки вимушених переселенців офіційно зареєстровано в Україні. І це дев’ята найбільша цифра серед усіх країн світу. Щоб осягнути масштаби проблеми, досить згадати ситуацію в Німеччині, населення якої удвічі перевищує населення України і яка прийняла 1 мільйон біженців у 2015 році.

Проте, попри серйозність гуманітарної кризи, з якою зіткнулася Україна, міжнародна преса рідко пише про українських втікачів із зони конфлікту. А з 214 мільйонів доларів, які Київ цього року просив в ООН на гуманітарні потреби, йому виділили всього десяту частину.

Парадокс: Україна впоралася з проблемою внутрішніх переселенців, і це зашкодило розумінню глибини кризи на Заході. Відсутність українських біженців на вулицях європейських міст послабила відповідь Заходу на збройну агресію Кремля, каже колишній посол США в Україні, а нині представник Атлантичної ради Джон Гербст:

«Європейські лідери і громадяни країн ЄС усвідомлюють, що існує криза на Близькому Сході. Тому що всі ці маси сирійських біженців ринули в Європу, спричинивши там хаос. Натомість Україна сама дає раду переселенцям з Донбасу. І європейці до пуття не розуміють масштаб катастрофи на сході України. І відповідно достатньо не допомагають».

Говорить Георгій Тука з Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб:

«Я сподіваюсь на фінансову підтримку саме вирішення проблеми житлового забезпечення. Треба залучати безповоротну допомогу, грантову. На жаль, на вирішення проблеми із житлом фінансування від міжнародних організацій практично не існує».

Щоб привернути увагу до українських біженців, Атлантична рада дослідила проблему. За результатами дослідження видала рекомендації уряду і місцевій владі: як інтегрувати переселенців назад в мирне життя. Міжнародні експерти закликали також західні країни збільшити фінансову допомогу Україні на програми адаптації біженців.

Марі Йованович, посол США в Україні, каже:

«США віддані своїм зобов’язанням. Ми вже надали 150 мільйонів доларів гуманітарної допомоги за час конфлікту. Це включало продукти харчування, ліки, житло, консультації психологів. Крім цього, ми підтримали програми адаптації переселенців у нових громадах. Ми допомагаємо їм розпочати свій власний бізнес».

З належною допомогою міжнародної спільноти Україна може стати прикладом для світу у вирішенні ситуації з вимушеними переселенцями.

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