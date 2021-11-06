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Шмигаль заявив про рекордний рівень інвестицій в економіку України - експерти говорять про відсутність верховенства права

На фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у січні-вересні прямі іноземні інвестиції в Україну становили 4,8 млрд доларів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"За 3 квартали 2021 року маємо рекордний рівень прямих іноземних інвестицій за останні роки – сальдо ПІІ становило 4,8 млрд доларів. Для порівняння, за весь 2017 рік було 3,7 млрд доларів, а за весь 2018 – 4,5 млрд доларів", - відзначив голова Кабінету міністрів України.

Денис Шмигаль зазначає, що значна частина інвестицій, що надходять, – це реінвестиції.

Раніше опитування "Бізнес-клімат в Україні: пост-пандемічний горизонт" Американської торговельної палати в Україні вказало, що ключовими занепокоєннями для щодо ведення бізнесу компаній-членів палати є можливість нового локдану, геополітична невизначеність, та загострення конфлікту з Росією. Серед інших занепокоєнь щодо ведення бізнесу - відсутність структурних реформ в Україні, неможливість прогнозування, проблеми щодо верховенства права, корупція, тиск на бізнес з боку правоохоронних органів, та ін.

Президент Американської торговельної палати в Україні напередодні відзначив у соціальній мережі Twitter, що значні інвестиції привертають "країни із сильним верховенством права".

Нещодавнє дослідження швейцарського Центру безпекових досліджень вказало, що Україна, Грузія, та Молдова протягом останніх 5 років отримали переваги від посилення торгівлі з ЄС, але при цьому не спромоглись посилити верховенство права, яке дозволило би збільшити інвестиції та покінчити з економічною стагнацією.

Як відзначає автор дослідження Генрік Ларсен, еліти цих країн здійснюють певні кроки у відповідності до вимог західних установ, але ці кроки не є достатніми для того, щоб унеможливити подальший відступ від реформ. Автор вказу, що дані країни також "часто використовують "європейський вибір" як важіль для отримання фінансових та політичних поступок.

"Чим більше ці країни буду наголошувати на виконанні Угоди про Асоціацію та посиленні верховенства права та демократії в якості боротьби проти економічної незахищеності, а не геополітичного вибору, тим більш стабільності буде супроводжувати цей процес", - пише Генрік Ларсен

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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