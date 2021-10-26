У Байдена пояснили його позицію щодо добудови "Північного потоку-2", майбутнього України в енергетичній системі Європи

Президент США Джо Байден не змінював думки, що російський газопровід "Північний потік-2" є фактором нестабільності для України та Європи, але будучи не в стані завадити його добудові, адміністрація США переключила увагу на зменшення негативних наслідків його завершення. Про це напередодні заявив ЗМІ Амос Хохстейн, старший радник Байдена з глобальної енергетичної безпеки. Текст коментарів посадовця розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Ідея досягнення спільної заяви з Німеччиною походила із усвідомлення, що трубопровід завершено - майже завершено, усвідомлення, що агресивні заходи з боку США не змінили би результат і можливо лише відстрочили б його. Тож з огляду не реалії, усвідомлюючи їх, формувалась угода із Німеччиною, яка би дозволила нам продовжити захищати значні інтереси Європи, інтереси США щодо захисту безпеки України, і при цьому реагувати на, та пом'якшувати негативні ефектив та загрози, які може становити "Північний потік-2", - заявив Хохстейн.

Високопосадовець США також наголосив, що Вашингтон перебуває на зв'язку з європейськими країнами та Україною щодо пошуку механізмів, які б дозволили полегшити ризики, які можуть виникнути взимку.

Хохстейн також заявив, що світ перебуває на порозі переходу до більш чистої енергетики та висловив сподівання, що у майбутньому Україна збереже історичну роль в поставках енергоресурсів до Європи.

На думку посадовця, фактором цього стануть інвестиції до України, окреслені спільною заявою США та Німеччини, та інтеграція України до європейської електромережі.

Хохстейн вказав на підписання меморандумів про порозуміння між американськими компаніями та Україною щодо розширення, ремонту та модернізації ядерної енергетики, а також на підписання президентом України Зеленським меморанудумів щодо атомної енергетики.

Як повідомляв сайт президента України, під час його визиту до США раніше цього року було підписано документи в енергетичній галузі.

Сайт президента України повідомляв, що реаліація одного із меморандумів може відкрити можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю до $30 млрд.

Коментуючи роль Росії в енергетичній кризі у Європі, Хохстей відзначив, що серед причин ситуації і високий попит у Китаї, але саме Росія має можливість допомгти Європі вийти із кризи.

На думку Хохстейна, Росії варто збільшити продаж вже зараз, а не чекати, коли влада ЄС і Німеччини дасть остаточний дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік – 2".

"Якщо Росія має газ для поставок по "Північному потоку – 2", це означає, що вони мають газ для поставок через газотранспортну систему України або інші газопроводи, тому вони мають це зробити", – додав він.

Європа імпортує 90 відсотків споживаного нею газу, переважно з Росії, і ціни на пальне зросли вп'ятеро порівняно з початком року.

Російський державний концерн "Газпром" продовжує постачати газ європейським споживачам за довгостроковими контрактами, але не збільшує постачання на спотовому ринку навіть в умовах різкого зростання цін.

У статті використано матеріали Associated Press, Російської служби "Голосу Америки".

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