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CNN: Іранські дрони, якими Росія бомбардує Україну, базуються на вкраденій німецькій технології – британське дослідження
Попри санкції Іран продовжує виробляти і постачати дрони, що засновані на західних технологіях, і якими Росія бомбардує критичну інфраструктуру українських міст. Про це, базуючись на звіті британських дослідників, повідомляє телеканал CNN.
Як повідомляє американський телеканал, британські дослідники зброї, з дослідницької установи Conflict Armament Research (CAR), вивчаючи докази, зібрані українськими силами безпеки, знайшли нові підтвердження того, що безпілотники Shahed-136, які Іран продав Росії, оснащені двигуном на основі німецької технології. Як стверджують дослідники, Іран придбав ці технології незаконно майже 20 років тому.
«Цей висновок, зроблений шляхом детального дослідження компонентів, вилучених в Україні та наданий ексклюзивно CNN, підкреслює здатність Ірану імітувати та вдосконалювати військові технології, отримані ним незаконним шляхом», – мовиться у повідомленні CNN.
Нове дослідження CAR говорить, що знаходиться дедалі більше доказів того, про що підозроювали вже давно, що іранська компанія Mado (Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) виготовляла двигуни, які використовувалися для атак БПЛА в Саудівській Аравії в 2019 році та в Україні в 2022 році.
Як мовиться у звіті, у 2006 році німецькі двигуни БЛА Limbach Flugmotoren L-550 були незаконно експортовані до Ірану, а вже у 2009 році генеральний директор Mado Юсаф Абуталебі вихвалявся, що його тоді ще неназвана компанія успішно виготовила внутрішній двигун БПЛА.
Як каже CNN, західні офіційні особи стурбовані тим, що Росія у відповідь може поділитися з іранцями зброєю західного виробництва та обладнанням, вилученим в Україні на полі бою.
Але, як зазначає телеканал, поки що немає переконливих доказів того, що це вже сталося.
Як повідомляв Голос Америки, у листопаді минулого року США запровадили нові санкції проти іранських компаній та приватних осіб, які сприяли виготовленню та передачі іранських дронів до Росії для її війни проти України, мовиться у заяві Державного департаменту. Під санкціями США є також і генеральний директор Mado Юсаф Абуталебі.
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“Божа кара за Умань”. Українська розвідка прокоментувала пожежу на севастопольській нафтобазі
Збройні сили України повідомили про успішне влучення українського дрона у нафтобазу у Севастополі, що розташована впритул до десантних кораблів, де вони завантажуються.
ЗСУ називає ситуацію "черговою віртуозною перемогою безпілотної авіації та черговою ганьбою морської піхоти Росії" і звітує відомство про "успішно вражену ціль" на телеграм-каналі.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов назвав вибух і пожежу на нафтобазі у Севастополі
“Божою карою за Умань”, цитує посадовця телеграм-канал ГУР.
Вибух і пожежа на нафтобазі у Севастополі сталася після влучання дрона.
У результаті на нафтобазі поблизу Козачої Бухти в окупованому Криму знищено більше 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною ємністю 40 тисяч тонн.
За інформацією ГУР, знищені нафтопродукти були призначені для російського флоту.
“Бавовна” у Севастополі — Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою”, — сказав Юсов.
Він також порадив мешканцям Криму найближчим часом триматися подалі від військових об'єктів та об'єктів, що “забезпечують армію агресора”.
У Збройних силах України наголошують, що горіло господарство 810-ї бригади морської піхоти. "Атака на нафтобазу – це не просто руйнація інфраструктури та знищення запасів паливних ресурсів, це удар по військовому об'єкту, одному з важливих у Севастополі", - йдеться у телеграм-каналі ЗСУ.
За інформацією агенції Reuters, місце пожежі після її ліквідації оглянули російські експерти і з'ясували, що лише безпілотник зміг дістатися до нафтового резервуару. З посиланням на представника російської окупаційної влади Севастополя Михайла Развожаєва Reuters повідомляє, ще інший дрон був збитий, його уламки знайшли на березі біля терміналу.
Окупаційна влада Севастополя у соцмережах повідомила, що постраждалих від пожежі немає, а також заявила, що ситуація не вплине на постачання палива до міста, оскільки “ці резерви не були задіяні для постачання пального на автозаправні станції”, написав у телеграмі Развожаєв. За його словами, евакуйовувати мешканців не планують.
Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов звітує, що сили ППО та радіоелектронної боротьби збили над півостровом два безпілотники. "Жертв і руйнувань немає", - цитує Аксьонова агенція Reuters. А також додає, що Севастополь, анексований у 2014 році, неодноразово піддавався повітряним атакам з початку повномасштабного вторгення в Україну у лютому 2022 року.
Російські чиновники поклали відповідальність за напади на Україну.
Як повідомляв Голос Америки, вночі на 28 квітня росіяни випустили низку ракет на українські міста. У Дніпрі та Умані внаслідок влучання у житлові будинки загинули щонайменше 25 цивільних людей.
Кореспондентка CNN з місця події в Умані з посиланням на поліцію підтвердила 23 заглиблих, у тому числі 6 дітей - серед них підлітки та півторарічний хлопчик.
Двоє жінок вважаються зниклими безвісти, інформує CNN з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Заступник начальника поліції Умані Василь Козиненко повідомив CNN, що поліція і зниклих безвісти вважає загиблими.
Сполучені Штати пообіцяли робити все можливе, щоб притягнути Росію до відповідальності за атаки мирного населення України та запевняють, що продовжуватимуть підтримку українського війська.
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Мецола: Європейський парламент збільшить підтримку України
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що незважаючи на російську агресію Україна проводить важливі реформи, які приведуть її до членства у Європейському Союзі. Вона запевнили, що європейський парламент допомагатиме Україні на цьому шляху.
«Наша підтримка України посилюється», – заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у твітері.
Вона подякувала президенту України Володимиру Зеленському, уряду та парламенту України, які працюють «у найважчих умовах, щоб привести українські закони у відповідність до норм Європейського Союзу», і додала, що реформи, які впроваджує Україна зараз, одного дня «стануть моделями для інших країн, які бажають приєднатися до нашого союзу».
Цього тижня Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі вирішив продовжити призупинення імпортних мит ЄС на український експорт ще на рік для підтримки української економіки.
Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів переробки, на які діють тарифні квоти.
Тим часом розгортається суперечка між Україною і її сусідами через експорт зерна. Міністерство закордонних справ у суботу, 29 квітня, засудило обмеження на імпорт української аграрної продукції, запроваджені кількома країнами Європейського союзу. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, дії сусідніх країн не мають правових підстав.
«Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – стверджує Ніколенко.
Речник МЗС заявив, що міністерство передало ноти щодо «категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень» до посольства Польщі та представника ЄС в Україні.
На початку квітня Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина заборонили імпорт українського зерна через падіння цін на зерно на внутрішніх ринках та зростання політичного тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.
Європейська комісія згодом повідомила, що досягла угоди з країнами-сусідками України щодо ввезення української аграрної продукції.
Шлях додому: які труднощі долають родини депортованих у Росію дітей, заради повернення додому своїх синів та доньок
Від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала на свою територію, за різними даними, від десятків до сотень тисяч українських дітей. Наразі додому вдалося повернути лише 361 дитину, кажуть українські урядовці.
Українські депортовані діти у Росії перебувають під постійним тиском та «промиванням мозку», - розповідає Микола Кулеба, засновник благодійного фонду «Спасемо Україну», який займається поверненням дітей.
Уявіть, п’ять годин ви безперервно слухаєте гімн Росії. Їх змушували співати цей гімнМикола Кулеба
Вони і розповідають йому, що у російських таборах та школах їх змушують співати та слухати гімн Росії, постійно говорять, що Україна — це нацисти, бандерівці та вбивці.
«Уявіть, п’ять годин ви безперервно слухаєте гімн Росії. Їх змушували співати цей гімн. У школах у них кожного тижня спеціальні уроки. Вони також мають писати листи подяки російським військовим, які вбивають українців, які воюють з Україною. Ну скажіть, хіба це не геноцид?» – додає Кулеба, колишній уповноважений президента з прав дитини. За його оцінками, 1,5 мільйона українських дітей сьогодні змушені жити на території ворога і є заручниками цієї війни.
Кулеба каже, історія практично кожної дитини, яку вдалося повернути – вражає. Це справжня боротьба. Він наводить приклад хлопчика, який разом з мамою був в Росії. Після того, як вона померла, його віддали у російську прийомну родину. Його прийомний батько служив в російській армії та воював проти України. Хлопця усі зненавиділи: і у родині, і у школі.
Його знайшла бабуся, вона поїхала в Росії, щоб його забрати. Але місцева влада сказала їй, що онука не віддасть. І якщо вона хочу бути з ним, має прийняти громадянство Росії і жити там.
За словами Кулеби, вона кілька місяців намагалася знайти вихід, якого, по суті, не було. За його даними, українка фактично стала заручницею, адже її змусили підписати документи про невиїзд.
«Після довгих митарств, 8 березня, коли в Росії був вихідний, ми просто взяли бабусю, взяли хлопця, і вони перейшли кордон Росії-Білорусі, Білорусі-України, і таким чином опинилися в Україні», - розповідає Кулеба.
Благодійник додає, що хлопець, як тільки опинився на території України, попросив команду «Спасемо Україну» придбати йому прапор, одразу одягнув його та мінімум тиждень його не знімав.
Під виглядом евакуації Росія депортує українських дітей
За словами Кулеби, незважаючи на те, як дитина опинилася в Росії – чи її силоміць забрали з інтернату, лікарні, санаторію, чи батьки на окупованих територіях під тиском погодилися на те, що вона поїхала у табір на кілька тижнів – це вважається депортацією. Адже Росія відмовляється повертати дітей.
«Коли вже батьки намагаються відшукати свою дитину, вони кажуть, що не збираються її повертати, і якщо хочете, можете самі приїхати. Діти кажуть, що їх навіть не шукали, не питали контакти батьків. Навпаки, їм казали, що ви маєте залишитися в Росії, і ви тут залишитеся», - пояснює Кулеба.
Він також додає, що діти скаржаться на те, що там, де їх тримали, було погане харчування та погані умови для проживання, у тому числі щурі та таргани. І майже всі діти кудись переміщалися.
За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, яка у березні очолила Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, її мета повернути якомога більше дітей якомога швидше. І зараз влада працює над тим, щоб отримати від Росії списки депортованих дітей.
«Якщо дорослий цивільний чи дорослий військовий може повідомити про себе, про своє місце перебування, чи родичі можуть повідомити. То про дитину, яка втратила своїх батьків, не повідомить ніхто. І, на жаль, ми таких випадків маємо дуже багато» - каже вона.
Кулебі та його команді вдалося провести п’ять рятувальних місій та повернути до України 98 депортованих дітей. Дар’я Касьянова, голова правління «Української мережі за права дитини» та національна директорка з розвитку програм «СОС Дитячі Містечка Україна», у свою чергу, повернула додому 80 дітей.
Кожен раз, коли діти повертаються в Україну, стає відомо про нових депортованих, яких немає в офіційній базі
Перших 12 дітей Касьянова повернула у червні 2022. На момент початку війни вони перебували у санаторії в Маріуполі. Їхній шлях додому зайняв кілька місяців та коштував багато організаційних зусиль волонтерки. Вона каже, що не може розкривати подробиці, адже і далі продовжує використовувати вже апробовані шляхи, аби рятувати та повертати дітей.
Касьянова додає: кожен раз, коли діти повертаються в Україну, вона дізнається про нових депортованих, яких немає в офіційній базі. «Два тижні тому передавала список з 23 дітей. І з цього списку у Національного інформаційного бюро було тільки шість дітей. Тому я думаю, що цифри, які ми комунікуємо, занижені, а там [в Росії] нам просто брешуть», - переконана вона.
Процес повернення дитини розпочинається після того як батьки або родичі звертаються або напряму, як у випадку з Касьяновою, або ж на гарячу лінію організації Кулеби з проханням розшукати її. Коли дитина знайдена, починається підготовка документів. Вони мають бути перекладені та нотаріально завірені. Після цього батьки або легальні опікуни вирушають за дитиною.
Вивезти їх можна лише, якщо поїхати до Росії або через Польщу, Прибалтику, Білорусь, або Крим. І це тисячі кілометрів. «Це надзвичайно важко для сім'ї і небезпечно. Адже батьки проходять через багаторазові допити ФСБ, знущання та провокації», – додає Кулеба.
Вони шукають будь-які причини для того, щоб заблокувати повернення дитини додому
Бюджет такої поїздки та оформлення усіх документів, за оцінками Кулеби, приблизно $2000, тому організації допомагають родинам, які хочуть повернути свою дитину, фінансово. Російська сторона зобов’язана повернути дитину батькам або легальним опікунам, проте, бувають випадки, коли цього не стається.
«Так, у нас були під час наших місій такі випадки, коли були всі документи: перекладені на російську мову, нотаріально завірені. Але росіяни сказали, що віддадуть дитину тільки, коли батьки приїдуть. Але не завжди батьки можуть приїхати. Є батьки, які важко хворі, хтось з батьків служить в Збройних силах, і зрозуміло, що з цієї причини батьки не можуть приїхати. Але, бачите, окупанта це не обходить. Вони шукають будь-які причини для того, щоб заблокувати повернення дитини додому», - пояснює він.
І Касьянова, і Кулеба спілкувалися зі слідчим Міжнародного кримінального суду та давали покази. Окрім того, «Спасемо Україну» після чергової рятувальної місії та повернення дітей документує злочини росіян. Обидві організації допомагають з реабілітацією.
Наприклад, «СОС Дитячі Містечка Україна» за кожну дитину дає родині 32 тисячі грн. «Спасемо Україну» допомагає з реабілітацією та житлом для родини. Адже більшість з них – з окупованих територій.
І Кулеба, і Касьянова зазначають, що влада могла би більш системо підходити до вирішення проблеми повернення дітей. І він радить уряду розробити програму підтримки дітей, які сьогодні потерпають від цієї війни.
«Це має бути комплексна програма, де мають бути задіяні всі структури, вона має бути запропонована для підтримки всім країнам», - каже він.
Касьянова, у свою чергу, каже, що потрібен відповідний закон, який би прописував механізм підготовки, повернення та супроводу таких дітей. «Бо навіщо нам кожен раз перескакувати через голову, якщо можна все прописати, максимально пришвидшити процес та забезпечити безкоштовне оформлення закордонних паспортів для батьків, наприклад, а також нотаріальні доручення», - каже вона.
Верещук додає, що держава повертає так званих «статусних дітей», які були у інтернатах, та яких росіяни передають на усиновлення. За її даними, мова йде наразі про як мінімум таких 350 дітей.
«Ми кажемо, що у кожної статусної дитини є законний представник. Ви не маєте права її всиновлювати. Ви не маєте права встановлювати опіку. Це порушення міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій. І ми вимагаємо повернути наших дітей. Отже, ця вимога є законною. Вона є очевидною. Тепер питання запустити механізм тиску на Росію всіма методами», - каже вона.
Верещук каже: зараз Україна працює над об'єднанням зусиль з іншими країнами, зокрема США, Канадою та ЄС, щоб створити майданчик та механізм повернення дітей. Вочевидь, буде визначена третя незалежна сторона, яка і буде вести перемовини з Росією, допомагати шукати дітей, формувати списки та повертати їх додому.
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- Голос Америки
США нададуть Україні сенсори ядерних вибухів у зв’язку з контрнаступом – NYТ
Національне агентство ядерної безпеки США готове передати Україні сенсори, здатні виявляти спалахи радіації від ядерної зброї чи «брудної бомби», а також ідентифікувати країну, яка її застосувала. Про це повідомляє видання New York Times.
Як пояснюють експерти в розмові з газетою, такі сенсори могли б зафіксувати і у майбутньому довести вину Росії, якщо вона вирішить застосувати радіоактивну зброю на українській землі та при цьому спробувати перекласти свою вину на Київ.
"Невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу"
Підставою для потенційної потреби у таких заходах у США вважають весняний контрнаступ, цитує NYT ядерних експертів та їхнє занепокоєння тим, що невдачі Росії на полі бою роблять Путіна більш залежним від його ядерного арсеналу.
Експерти побоюються, що невдачі Путіна можуть посилити його готовність натиснути на ядерну кнопку.
Вашингтон ставиться до погроз Росії серйозно
Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував “цілком реальні” ядерні виклики для світу. Серед них і призупинення Росією Нової угоди СНО (Угода про стратегічні наступальні озброєння - ред.), і її безвідповідальна ядерна риторика.
Саме до реалізації такої риторики і ядерних погроз, за інформацію NYT, Вашингтон наразі і готується, вживаючи конкретних кроків, зокрема, за допомогою згаданих сенсорів.
Видання свідчить, що вже розпочато навчання персоналу, здійснюється моніторинг даних і попередження про смертоносну радіацію. Цим (як і власне встановленням сенсорів) займається підрозділ атомних експертів – група підтримки надзвичайних ядерних ситуацій (NEST).
На запит New York Times агентство ядерної безпеки повідомило, що мережа сенсорів змогла б охарактеризувати розмір, розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху – на випадок, якщо бомбу принесла б не ракета (із чітко відстежуваною траєкторією польоту, а вантажівка, танк або човен).
Оборонне планування як спроба стримати Москву від застосування ядерної зброї
У США сподіваються, що йдеться не про потенційне застосування встановлюваних сенсорів, а про те, що це оборонне планування зможе стримати Москву від застосування ядерної зброї.
Встановлення сенсорів “дасть Москві знати, що Вашингтон може викрити так звану операцію під фальшивим прапором”, - пише NYT. Тобто в США припускають, що Росія може неправдиво стверджувати, ніби це Київ здійснив ядерний вибух на власній території, нібито для того,“щоб спробувати залучити Захід до більшої допомоги у війні”.
Минулого року Росія неодноразово заявляла, не надаючи для цього жодних доказів, що Україна планує підірвати бомбу, призначену для поширення радіоактивних матеріалів – так звану «брудну бомбу».
Про безглуздість таких російських заяв говорила і представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудвард. Голос Америки також публікував версії західних аналітиків про те, навіщо Кремлю розмови щодо «брудної бомби».
До слова, сенсори, які наразі передають Україні, зможуть зафікусвати інформацію про будь-яку ядерну аварію – викид радіації з ядерного реактора чи вибух ядерної зброї. Це даться можливість ухвалити обґрунтовані рішення для захисту громадського здоров’я та безпеки, – пише NYT.
Загалом цього року США мають намір витратити приблизно 160 мільйонів доларів на запобіжні заходи щодо атомної безпеки в Україні, а на 2024 рік запитується така ж сума, інформує NYT.
Реактори-мішені
Якби вони хотіли зробити якомога більшу частину сільської місцевості непридатною для життя, то саме реактори могли б стати мішенямиЕдвін Лайман
Едвін Лайман, експерт з ядерної енергетики сказав журналістам NYT з посиланням на американського держслужбовця, що Росія у разі принизливої поразки може у відповідь обстріляти реактори або сховища відпрацьованого палива.
“Це одна з найбільших небезпек, – сказав доктор Лайман. – Якби вони хотіли зробити якомога більшу частину сільської місцевості непридатною для життя, то саме реактори могли б стати мішенями”.
Пентагон раніше наголошував на тому, що обстрілами Росія створила ядерну кризу в Україні та загалом у регіоні. Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння йдеться у ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки із дослідницею ядерної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Інфраструктура ядерної енергетики України відігравала одну з головних ролей у плані вторгнення Росії до України, свідчить звіт британського дослідницького центру RUSI. А російські спецслужби, як писав Голос Америки, вербували працівників ядерних установок, у тому числі з підрозділів, відповідальних за фізичну охорону.
Загалом ризик застосування ядерної зброї сьогодні вищий, ніж будь-коли з часів холодної війни, а війна в Україні є найгострішим прикладом цього ризику, такі заяви лунали минулого місяця під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаного за ініціативою України для обговорення розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.
Натомість «психологічною спецоперацією», що має на меті підірвати підтримку України на Заході назвали ядерні погрози Кремля експерти, яких запросив на дискусію вашингтонський дослідницький центр «Атлантична Рада».
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