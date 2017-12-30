В Ірані відбуваються протести як прихильників, так і противників уряду

В суботу в Тегерані відбувся мітинг прихильників іранського уряду, тоді як уже третій день поспіль продовжуються антиурядові протести, які поширились на інші міста.

Протести продовжуються, хоча іранські органи влади знову попередили про «незаконні зібрання».

Відносно невелика група демонстрантів зібралася на території Тегеранського університету, але також прихильники уряду вийшли на вулиці, щоб показати силу влади.

Міністр внутрішніх справ Абдолрахман Рахмані Фазлі застеріг від більшої кількості антиурядових дій, кажучи: «Ми закликаємо всіх тих, хто отримав ці заклики до протестів, не брати участі в цих незаконних зібраннях, тому що вони створюють проблеми для них та інших громадя».

На відеозаписах, які поширено в соціальх мережах, показано десятки людей у районі університету, вигукуючих гасла проти уряду. Подібні протести спалахнули в північноіранському місті Мешгед та в кількох інших містах.

Президент Дональд Трамп осудив арешти мирних демонстрантів. Згідно з повідомленнями, протягом двох останніх днів було арештовано понад 50 осіб, які протестували з приводу з економічних проблем в країні.

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