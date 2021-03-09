США запровадили санкції проти 2-х чиновників Корпусу вартових ісламської революції

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив у вівторок із заявою в зв'язку з порушенням прав людини іранською владою.

«Сьогодні, в рамках Ради з прав людини (що базується) у Женеві, ми ясно висловили нашу стурбованість з приводу триваючих порушень прав людини з боку іранського керівництва щодо власних громадян», - йдеться у заяві глави зовнішньополітичного відомства США.

Як пояснюється у документі, йдеться, зокрема, про довільні затримання значного числа іранських громадян з подальшим триманням їх під вартою у важких умовах.

США мають намір притягати до відповідальності тих, хто причетний до подібних дій, підкреслив Блінкен. У зв'язку з цим він оголосив про запровадження санкцій щодо слідчих Корпусу вартових ісламської революції Алі Хемматіана і Масуда Сафдара - за причетність до брутальних порушень прав людини, зокрема - застосування тортур та інших форм жорстокого поводження з політичними ув'язненими та особами, затриманими під час протестних виступів, які відбувалися в Ірані в 2019 і 2020 роках.

Як пояснюється в заяві держсекретаря, зазначеним особам і членам їх сімей відтепер закритий в'їзд до США.

США мають намір як і раніше захищати права іранців і вимагати від іранського керівництва, щоб воно з повагою ставилося до власного народу, підкреслюється документі.

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