Трамп написав про "повне знищення" за напад Ірану на "будь-що американське"

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Іран розуміє "силу та міць", а будь-які напади цієї країни на "будь-що американське" зустрінуть відповідь у вигляді застосування "величезної та переважаючої сили". Таким чином президент США відреагував на офіційні заяви Ірану з критикою запроваджених Вашингтоном санкцій щодо цієї країни.

"Лідери Ірану не розуміють слів "по-доброму", або "співчуття", і ніколи їх не розуміли. На жаль, вони розуміють Силу та Міць, а США є безперечно найсильнішою військовою потугою у світі", - твітує президент США.

Як повідомляють CBS, президент Ірану Хассан Рухані назвав санкції США "кричущими та ідіотськими", та припустив, що Адміністрація Трампа "потерпає від слабоумства".Рухані також висловив здивування тим, що США запровадили санкції одночасно із закликами до переговорів. У МЗС Ірану заявили, що санкції США "перманентно покінчили" з будь-якими сподіваннями та дипломатію між двома країнами.

Президент США назвав заяву Ірану "недолугою та образливою" та пообіцяв силову відповідь на "напад Ірану на будь-що американське".

"Чудовий народ Ірану страждає безпричинно. Їх лідери витрачають усі гроші на Терор, і обмаль на будь-що інше. США не забули про використання Іраном вибухових пристроїв та бомб, які вбили 2000 американців, та поранили ще більше. Надзвичайно недолуга та образлива заява Ірану зустріне відповідь у вигляді застосування величезної та переважаючої сили. У певних ділянках, застосування переважаючої сили означатиме повне знищення. Не буде більше Джона Керрі та Барака Обами!" - відзначив президент США у серії повідомлень у Twitter.

За президентства Барака Обами було укладено т.з. Ядерну угоду з Іраном, яка на думку критиків зіграла на руку Ірану. Державний секретар США при Обамі Джон Керрі, як повідомлялось у ЗМІ, нещодавно провів зустрічі з представниками уряду Ірану. У Білому домі критично відгукнулись про дії Керрі.

У понеділок президент США підписав указ про нові санкції проти Ірану у відповідь на збиття американського дрона та загострення відносин між країнами. Нові обмеження стосуються верховного лідера країни Аятолли Алі Хаменеї, його адміністрації, голови іранського МЗС Джавада Заріфа, а також військових командирів Ірану.

Оголошуючи обмеження, Трамп заявив: санкції заблокують доступ іранських лідерів, військових керівників, дипломатів та інших до світових фінансових ринків. Міністр торгівлі США також зазначив: санкції вражають не іранський народ, а конкретних лідерів держави.

Нагадаємо, відносини Вашингтона й Тегерана почали погіршуватись, коли Трамп вивів США з багатосторонньої ядерної угоди 2015 року з Іраном і відновив санкції проти країни.

20 червня в Ірані збили американський безпілотник. Спершу Дональд Трамп хотів відповісти на це ракетним ударом, проте пізніше заявив, що в останній момент передумав це робити. За словами президента США, військові заявили йому, що у разі удару по Ірану загинули би понад 100 осіб. Трамп відзначив, що вважає це надмірною відповіддю за збиття непілотованого літального апарату спостереження. Ситуація у регіоні досі залишається напруженою.

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