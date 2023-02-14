США можуть передати Україні конфісковану у Ємені ймовірно іранську зброю

Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні зброю, яку було захоплено американськими ВМС на її шляху до підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені. Такий безпрецедентний крок допоможе Києву протистояти російським силам, - цитує високопосадовців США та Європи видання The Wall Street Journal.

Збройні сили США розглядають можливість відправлення в Україну тисячі одиниць вилученої зброї та понад мільйон боєприпасів. Йдеться про понад 5000 автоматів, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних запалів, вилучених протягом останніх місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.

Зброю вдалося конфіскувати у рамках глобальних зусиль США та Франції, спрямованих на запобігання Ірану контрабандою транспортувати зброю до Ємену.

Адміністрація Джо Байдена наразі має сформулювати юридичне обґрунтування вилучення зброї з одного конфлікту та передачі її іншому, - пише видання з посиланням на офіційних осіб у США. Ембарго ООН вимагає від США та їхніх союзників знищити, зберігати або позбутися вилученої зброї. Юристи адміністрації перевіряють, чи документи ООН містять простір для передачі зброї Україні.

Наприкінці минулого року ВМС США та французькі військові вилучили також значні партії боєприпасів на борту рибальських човнів, що прямували з Ірану в Ємен. Це і розпочало дискусію про можливу передачу вилученої зброї Україні.

Росія використовує іранські дрони-смертники у війні проти України, націлюючи їх на цивільних осіб в Україні. Як повідомляв Голос Америки, нещодавно Іран кораблями завіз до Росії нові типи дронів далекого радіусу дії для війни.

Крім того, США та їхні союзники звинувачують Іран у багаторічній допомозі хуситам в Ємені. Іран, який надає відкриту політичну підтримку силам хуситів, заперечує, що постачає зброю всупереч ембарго ООН.

Натомість в ООН стверджують, що Іран є найбільш ймовірним джерелом ракет, безпілотників і стрілецької зброї, які допомогли хуситам успішно утримувати свої позиції у восьмирічній війні проти єменських військ, яких підтримує Саудівська Аравія.

Ця війна призвела до того, що ООН називає однією з найгірших гуманітарних катастроф у світі: 23 мільйони людей у Ємені — майже три чверті населення — потребують гуманітарної допомоги.