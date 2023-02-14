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США можуть передати Україні конфісковану у Ємені ймовірно іранську зброю
Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні зброю, яку було захоплено американськими ВМС на її шляху до підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені. Такий безпрецедентний крок допоможе Києву протистояти російським силам, - цитує високопосадовців США та Європи видання The Wall Street Journal.
Збройні сили США розглядають можливість відправлення в Україну тисячі одиниць вилученої зброї та понад мільйон боєприпасів. Йдеться про понад 5000 автоматів, 1,6 мільйона патронів до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 неконтактних запалів, вилучених протягом останніх місяців біля узбережжя Ємену у контрабандистів, підозрюваних у роботі на Іран.
Зброю вдалося конфіскувати у рамках глобальних зусиль США та Франції, спрямованих на запобігання Ірану контрабандою транспортувати зброю до Ємену.
Адміністрація Джо Байдена наразі має сформулювати юридичне обґрунтування вилучення зброї з одного конфлікту та передачі її іншому, - пише видання з посиланням на офіційних осіб у США. Ембарго ООН вимагає від США та їхніх союзників знищити, зберігати або позбутися вилученої зброї. Юристи адміністрації перевіряють, чи документи ООН містять простір для передачі зброї Україні.
Наприкінці минулого року ВМС США та французькі військові вилучили також значні партії боєприпасів на борту рибальських човнів, що прямували з Ірану в Ємен. Це і розпочало дискусію про можливу передачу вилученої зброї Україні.
Росія використовує іранські дрони-смертники у війні проти України, націлюючи їх на цивільних осіб в Україні. Як повідомляв Голос Америки, нещодавно Іран кораблями завіз до Росії нові типи дронів далекого радіусу дії для війни.
Крім того, США та їхні союзники звинувачують Іран у багаторічній допомозі хуситам в Ємені. Іран, який надає відкриту політичну підтримку силам хуситів, заперечує, що постачає зброю всупереч ембарго ООН.
Натомість в ООН стверджують, що Іран є найбільш ймовірним джерелом ракет, безпілотників і стрілецької зброї, які допомогли хуситам успішно утримувати свої позиції у восьмирічній війні проти єменських військ, яких підтримує Саудівська Аравія.
Ця війна призвела до того, що ООН називає однією з найгірших гуманітарних катастроф у світі: 23 мільйони людей у Ємені — майже три чверті населення — потребують гуманітарної допомоги.
Раніше Мінфін США наклав санкції на 8 високопосадовців іранської компанії, що виробляє безпілотники. А Іран визнав передачу безпілотників Росії, але стверджував, що вони були відправлені до вторгнення Москви в Україну минулого року.
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Росії завдяки інформаційним кампаніям проти України на Заході вдалося затримати постачання зброї– ISW
Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росії знову частково вдається проводити успішні інформаційні операції проти України на Заході, щоб затримати чи зменшити західну підтримку України.
На Заході, вказують дослідники, у потрібному Москві ключі реагують на наступні російські наративи: «ядерна загроза», звинувачення на адресу Заходу в «затягуванні війни» та у небажанні іти на переговори та на твердження, що потенціал армії та країни Росії набагато переважає український, і Україна все одно не зможе виграти війну.
«Ядерна інформаційна операція восени 2022 року, ймовірно, мала на меті стримати Захід від негайного посилення масштабних контрнаступів України на сході та півдні України, розпалюючи ірраціональні та невиправдані побоювання, що Путін може відреагувати на перемогу України ядерною ескалацією», – мовиться в аналізі, який експерти ISW публікують на сайті інституту.
Іншим прикладом реагування Заходу на російські інформаційні вкиди, на думку аналітиків, є те, що західні країни відкладали рішення про надання Україні ракетних систем Patriot через «абсурдні», за словами експертів, натяки Путіна на те, що Україна обстрілюватиме ними російську територію.
«22 грудня 2022 року Путін звинуватив Сполучені Штати у навмисному затягуванні війни після того, як 21 грудня 2022 року США дали дозвіл на передачу Україні ЗРК Patriot. Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме Patriot (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по російській території, навіть коли Україна благала про ці системи, щоб зупинити триваючу повітряну та ракетну кампанію Росії по українській енергетичній інфраструктурі восени 2022 року», – мовиться у звіті.
Розмови про переговори затримали постачання танків – ISW
Щодо можливості переговорів, про яку росіяни говорили наприкінці минулого року, то фахівці ISW вважають, що зараз мета цих заяв «стала зрозумілою».
«Кремль намагався скористатися бажанням Заходу до мирних переговорів і таким чином перешкодити постачанню західних танків Україні до того, як Росія зможе відновити ініціативу на сході України», – вважають фахівці ISW.
Вони нагадують, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров оголосив 27 грудня, що Росія продовжуватиме шукати військове рішення в Україні, що, на думку аналітиків, означало кінець цієї доволі успішної інформаційної операції.
«На той момент було надто пізно, щоб Захід вчасно відправив танки, щоб перешкодити російській наступальній операції, яка почалася приблизно через місяць. Російський наратив мирних переговорів, безсумнівно, не був єдиною чи навіть головною причиною затримки надання Заходом танків Україні. Тим не менш, час його початку, посилення та припинення Кремлем переконливо свідчить про те, що це було приурочено для підтримки російського наступу, який зараз триває», – зауважують експерти.
Експерти кажуть, що російська теорія гібридної війни передбачає інтеграцію інформаційних кампаній і військових операцій, причому, як наголошують фахівці, інформаційні операції іноді переважають над військовими діями.
Аналітики нагадують, що Росія вміло проводила численні інформаційні кампанії протягом двох десятиліть, що передували повторному вторгненню в Україну в лютому 2022 року. Особливого успіху, на думку фахівців, вона досягла, коли зуміла переконати Німеччину та Францію визнати її посередником, а не агресором, коли йшлося про підписання других Мінських домовленостей.
Напередодні вторгнення, кажуть експерти, адміністрації Байдена вдалося «провести чудову та успішну контрінформаційну кампанію», яка зірвала російську інформаційну підготовку, спрямовану на спонукання України до капітуляції, відокремлення України від Заходу та створення сприятливих умов для повторного вторгнення.
Також, кажуть аналітики, адміністрація Байдена та Захід припинили та зірвали контрольовані Кремлем медіа-операції в Сполучених Штатах і Європі з початку повторного вторгнення, через що Кремлю було важко проводити успішні інформаційні операції у західних країнах.
Але Росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і адаптувати ці кампанії для пом’якшення невдач на полі бою та створення умов для майбутніх запланованих операцій, вважають в ISW.
Як повідомляв «Голос Америки», у цей час рік тому президент США Джо Байден наполегливо і публічно попереджав своїх західних союзників та Україну про те, що дані американської розвідки свідчать, що масове нарощування російських військ уздовж кордонів України є передвісником неминучого російського нападу.
Разом з тим, не лише серед європейських партнерів Америки, але і у Вашингтоні, було багато скептиків, які ставили під сумнів здатність українців протистояти вторгненню та прогнозували швидке падіння столиці Києва під натиском переважаючих сил Росії.
Після того, як всупереч очікуванням, українські бійці утримали столицю та звільнили частину окупованих Росією територій, Захід значно збільшив свою допомогу, що надходить у вигляді зброї, боєприпасів, а також фінансової та гуманітарної підтримки.
Адміністрація Байдена попереджає, що конфлікт може тривати місяцями чи навіть роками, але наполягає, що підтримка союзників буде непохитною.
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