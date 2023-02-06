"Не давати зброю Україні - це підтримка Росії". У Швейцарії лунають заклики змінити політику нейтралітету

У Швейцарії лунають заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн.

Зараз власникам зброї, виробленої у Швейцарії, юридично заборонено реекспортувати її без швейцарського дозволу. Інші країни можуть звертатися по нього, але найчастіше отримують відмову - саме так нещодавно сталося із запитами від Німеччини та Данії.

Європейські сусіди Швейцарії, а також проукраїнські сили у країні закликають урядовців дозволити такі передачі до Києва. На тлі ймовірності нового наступу Росії низка швейцарських політиків та парламентських комітетів також рекомендують пом'якшити правила, дозволити експорт або навіть скасувати заборону на експорт швейцарської зброї для країни, яка перебуває у війні.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - сказав Т'єррі Буркарт, лідер Партії лібералів FDP, яка подала пропозицію до уряду дозволити реекспорт зброї в країни із демократичними цінностями, подібними до швейцарських.

Вперше швейцарський нейтралітет було проголошено ще в 1815 році. А федеральний Закон про військове майно, який регулює військовий реекспорт, на думку консервативних партій країни, давно є надто суворим та обмежувальним.

Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції

"Ми не повинні ветувати намагання інших країн допомагати Україні. Якщо ми робимо це, то підтримуємо Росію, а не дотримуємося нейтральною позиції", - сказав Буркарт у коментарі Reuters.

Соцопитування Sotomo, опубліковане в неділю, показало, що 55% респондентів у Швейцарії виступають за дозвіл на реекспорт зброї в Україну. Якби це запитання поставили до війни, то відповідь, ймовірно, була б меншою ніж 25%, - кажуть організатори опитування.

Найбільшим прихильником дотримання нейтралітету залишається Швейцарська народна партія SVP. Її представники вважають відповідний закон основою миру та процвітання країни. Але їхні опоненти, які виступають за зміни, окрім моральної сторони рішення про ненадання допомоги докоряють також шкодою швейцарській торгівлі й оборонній промисловості.

Водночас потенційні зміни закону можуть поставити Федеральну раду перед дилемою. Наприклад, якщо Швейцарія дозволить Німеччині передавати швейцарську зброю Україні, то тоді вона повинна буде зробити те саме, якщо Іран надасть заявку на передачу Росії артилерійських гармат, вироблених у швейцарських цехах німецького військово-промислового концерну Rheinmetall, - застерігає Група за Швейцарію без армії (GSoA).

Як повідомляв Голос Америки, торік через війну Росії проти України Швейцарія уперше порушила власний нейтралітет, застосувавши проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз.