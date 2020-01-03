"Шашка динаміту у порохівниці". У США політики по-різному відреагували на вбивство впливового іранського генерала

Спецоперація США, в результаті якої було вбито командувача елітних іранських сил спеціального призначення Кудс генерала Кассема Солеймані, викликала різні реакції серед політиків США і похитнула нафтові ринки.

Світові ціни на нафту зросли у п'ятницю на тлі занепокоєння ринків про можливий початок війни на Близькому Сході. Американські працівники нафтової галузі готуються до евакуації з Іраку, повідомляє Reuters. Посольство США в Іраку закликало всіх громадян США негайно полишити країну.

Солеймані, який, за повідомленням Пентагону, відповідальний за загибелі сотень військових США та їх союзників в регіоні, отримав по заслугах, відзначили політики обох американських партій.

Впливовий республіканець сенатор США Ліндсі Ґрем привітав Трампа з успішною операцією і сказав, що така відповідь є виправданою після нападу підтримуваних Іраном протестувальників на Посольство США у Багдаді.

"Якщо Іран продовжить нападати на Америку та інших союзників, вони мають сплатити найбільшу ціну, включаючи руйнування їх нафтопереробних заводів," – написав Ґрем .

"Дні, коли переговори проводились з високими керівниками США, в той час, як американських військових безкарно вбивали на полі бою, завершились. Необхідне правосуддя було вчинене", - наголосив конгресмен-республіканець Лі Зельдін.

Один із найвпливовіших політичних опонентів Трампа у США, колишній віце-президент Джо Байден, також наголосив, що за Солеймані в Америці не побиватимуться, однак піддав сумнівам продуманість операції проти нього, через високі ризики ескалації в регіоні.

"Жоден американець не буде сумувати через загибель Кассема Солеймані. Він заслуговував на правосуддя за злочини проти американських військових та тисяч невинних по всьому регіону. Він підтримував терор та сіяв хаос", - йдеться в заяві Байдена.

Політик все ж заявив, що такі дії адміністрації не попередять майбутні напади з Ірану і відзначив, що "Трамп кинув шашку динаміту у порохівницю".

Те як було проведено операцію розкритикували і інші представники демократів.

"Солеймані був ворогом Сполучених Штатів - це безсумнівно, - написав у Twitter сенатор США від Демократичної партії, член Комітету з міжнародних відносин Сенату Кріс Мерфі. - Питання – чи вірне повідомлення, що Америка щойно вбила, без повноважень від Конгресу, другу найбільш впливову особу Ірану, знаючи, що це може призвести до масштабної війни в регіоні?"

У своїх розмовах з міністром Раабом а також міністром закордонних справ Німеччини в п'ятницю Держсекретар США Майк Помпео підтвердив відданість США деескалації

Впливові міжнародні союзники США - Німеччина, Велика Британія та Франція - підкреслили важливість деескалації в регіоні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб відзначив, що продовження конфліктів не відповідає інтересам Британії. "Ми завжди визнавали, що іранські сили Кудс, очолювані Кассемом Солеймані становлять агресивну загрозу. Після його смерті, ми закликаємо всі сторони до деескалації. Подальші конфлікти не відповідають інтересам жодного з нас".

У своїх розмовах з міністром Раабом а також міністром закордонних справ Німеччини в п'ятницю, Держсекретар США Майк Помпео підтвердив відданість США деескалації.

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