Туреччина проштовхує проект судноплавного каналу між Чорним та Середземним морями

Турецький уряд заявляє про просування планів спорудження судноплавного каналу, що мав би стати додатковим водним сполученням між Чорним і Середземним морями.

Зараз єдиним морським шляхом до світового океану для України, а також Болгарії, Грузії та Румунії залишається Босфор - протока 30 кілометрів завдовжки, яка у найширшому місці сягає 3,7 кілометра, а в найвужчому - лише 750 метрів.

Згідно з проектом Міністерства транспорту Туреччини, новий канал міг би пропускати щодня понад 160 суден на додаток до Босфору, через який щоденно проходять в середньому 150 суден.

Вартість проекту становить понад 12 з половиною мільярдів доларів.

Новий канал 45 кілометрів завдовжки мав би пролягати на півночі від Босфору і сягати глибини 20 метрів та ширини близько 400 метрів.

“З суден, які проходитимуть через Канал Стамбул, збори можуть становити мільярд доларів на рік”, - сказав агентству Anadolu 13 січня міністр транспорту Туреччини Джахит Туран.

Турецька преса цитує слова урядовця про те, що Босфор є однією з найбільш завантажених та небезпечних проток у світі, і що "35% морських вантажів становлять хімічні речовини, нафта, зріджений газ і вибухівка".

Над Босфором, що розділяє найбільше місто Туреччини - Стамбул (населення якого нараховує понад 14 мільйонів), споруджені три мости, а під протокою пролягають автомобільний і залізничний тунелі.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив проект 2011 року, але через фінансову кризу 2018 року великі урядові інвестиційні проекти були заморожені.

Наприкінці 2019 року уряд в Анкарі оголосив про просування і зокрема про схвалення звіту стосовно екологічних наслідків спорудження каналу.

Заперечення

Канал Стамбул має гучних опонентів, зокрема з боку політичної опозиції в Туреччині, де критики називають його “божевільним проектом”.

Мер Стамбула Екрем Імамоґлу, якого вважають претендентом на президентську посаду, долучив свій голос до тих, хто каже, що спорудження каналу надто коштовне і несе за собою небезпечні наслідки для довкілля.

Агентство Reuters повідомляє, що об'єднання турецьких інженерів та архітекторів (TMMOB) вказує на загрозу для джерел близько третини ресурсів питної води для столиці Туреччини.

Аналітичний центр Carnegie Europe опублікував застереження про “катастрофічні наслідки для гідрології та довкілля, не кажучи про спекуляції землею, зміни для прав мореплавства і потенційні військові наслідки".

В публікації зокрема вказано, що Босфор забезпечує важливі природні процеси обміну водою між Чорним та Середземним морями.

“Менш солона вода тече на південь з Чорного моря в Середземне, а тим часом на північ рухається глибинна течія з теплою і більш солоною водою з Середземного моря”, - йдеться в статті.

Канал Стамбул може відкрити двері для бойових кораблів США в Чорному морі.

Цей обмін водами названо "механізмом відновлення Чорного моря", яке вважають більш забрудненим через те, що воно приймає воду з таких річок як Дунай, Дніпро і Дон.

Міжнародні угоди

Для України та Росії й інших чорноморських держав новий турецький канал може заново порушити питання регуляцій цивільного та військового мореплавства в регіоні.

Згідно з Конвенцією Монтре 1936 року Туреччина контролює протоку Босфор в межах своїх кордонів і в мирний час гарантує доступ для цивільних суден.

Конвенція також обмежує доступ військовим кораблям, що названо запобіганням мілітаризації Чорного моря.

Зараз турецькі офіційні представники вважають, що Конвенція Монтре не стосуватиметься планованого каналу.

“Канал Стамбул може відкрити двері для бойових кораблів США в Чорному морі. Цього побоюється Москва”, - сказав агентству Reuters колишній турецький дипломат Сінан Улґен, позаштатний співробітник центру Карнеґі в Брюсселі.

Аналітики вказують, що побудова каналу навряд чи може залишитися внутрішньою справою Туреччини, але планів міжнародних переговорів на цю тему ще не оголошено.

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