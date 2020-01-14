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США

"США мають домінувати у космосі". Віце-президент США привів до присяги командуючого Космічними силами Сполучених Штатів

Джон Реймонд та віце-президент США Майк Пенс

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Фактично генерал Джон Реймонд почав виконувати свої обов'язки у грудні 2019-го року

У вівторок у Білому домі віце-президент США Майк Пенс офіційно привів до присяги генерала Джона Реймонда, який очолює Космічні сили США.

Під час церемонії Пенс заявив, що до Космічних сил США увійдуть тисячі службовців.

Реймонд приступив до виконання своїх обов'язків 20 грудня 2019 року, коли президент Дональд Трамп підписав закон, згідно з яким до складу збройних сил країни був введений новий рід військ.

«Космічні сили допоможуть нам стримувати агресію і контролювати ситуацію на максимальній висоті», - заявив Трамп, підписуючи цей документ.

Під час церемонії у вівторок віце-президент США Майк Пенс заявив, що Дональд Трамп переконаний, що "Сполучені Штати мають зберігати домінування у космічному просторі так само, як на землі, у морі та повітрі".

"Космічні сили США - це рід військ, який організовує, навчає і споряджає військовий персонал, який займається переважно операціями в космосі, для захисту інтересів США та їх союзників, та надає засоби для дії у космосі збройним силам", - відзначалось у грудні на сторінці Космічних сил у соціальній мережі Twitter.

Роль військових у космосі є предметом пильної увагичерез зростаюче значення орбітальних супутників, які важко захистити. Супутники забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та інші дії, життєво важливі для збройних сил і для економіки країни.

Космічні сили будуть підкорятися Військово-повітряним силам (нагадаємо, що Корпус морської піхоти є окремою службою у складі Військово-морського флоту).

Офіційні особи повідомляють, що спочатку до складу Космічних сил увійдуть тисячі військовослужбовців ВПС, а також цивільний персонал, в даний час входить до складу Космічного командування ВПС.

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